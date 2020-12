Hova tovább – Középiskolai felvételi expó online

Az iskolaválasztás előtt álló diákokat szeretnék segíteni csaknem két héten át a Hova tovább – középiskolai felvételi expón és nyílt napokon. A Felelős Szülők Iskolája által életre hívott online platformon december 14-éig bemutatják az iskolákat, a szakmákat és több, a felvételivel összefüggő hasznos információ is elérhető.

Szó lesz egyebek mellett az alternatív, alapítványi és magániskolák kínálatáról, a szakképzés és a diploma előnyeiről. Beszélgetések hangzanak el a tanulás módszertanáról, a generációk közötti együttműködésről, és arról is hallhatnak majd több videóban az érdeklődők, hogy a szülő vagy a diák döntése legyen-e az iskolaválasztás, pályaválasztás.

Melyiknek milyen előnyei, hátrányai, következményei lehetnek.

Fejlesztő, oktatási szolgáltatók is jelen lesznek a hét elején kezdődött platformon, egyéni megoldásokat is kínálva a felvételihez kötődően.

A sportoló diákokat is szeretnék segíteni, motiválni, a nyílt napokon arra is igyekeznek választ találni, hogyan lehet egyensúlyt tartani az oktatás és a sport kihívásai között.

A nyílt napok részletes programja és az esemény a Felelős Szülők Iskolája Facebook-oldalán érhető el.

A Felelős Szülők Iskolája 2010 óta működő szakmai és civil közösség, előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, workshopokat szerveznek a szülők és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek érzékenyítéséért, szemléletük formálásáért, ismereteik bővítéséért. Céljuk az iskolaválasztás megkönnyítése, a tehetséggondozás segítése is.

A címlapfotó illusztráció.