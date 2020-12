Hamarosan indul a vakcina-előjegyzés

Napokon belül levelet kapnak a nyugdíjasok az országos tiszti főorvostól a koronavírus elleni oltással kapcsolatban. Egy ingyenes válaszlevélben azonnal jelentkezni is lehet az oltásra, de jövő héttől már a vakcinainfo.gov.hu honlap is működik majd, ott is lehet regisztrálni. Kutatók és orvosok továbbra is azt mondják, hogy csak a vakcinákkal lehet megállítani a világjárványt, ennek ellenére – például a Vöröskereszt felmérése szerint – az álhírek miatt sok ember fél. Itthon 182 beteg halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt – hangzott el az M1 Híradójában.