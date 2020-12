Több országban is kezdődnek a tömeges oltások

Megosztás Tweet



Indulhat az oltás. Engedélyezték az amerikai–német fejlesztésű koronavírus elleni vakcinát az Egyesült Királyságban. A britek az elsők a világon, akik zöld utat adtak egy oltóanyagnak, jövő héten akár el is kezdhetik beoltani az embereket. A gyártó úgy számol: még idén 25 millió embernek elegendő vakcinát tudnak legyártani, ez jövőre 750 millióra nő. A Pfizer-BioNTech közben már az Európai Unióhoz is benyújtotta az engedélyezési kérelmet, így idén uniószerte megkezdődhet az oltás – hangzott el az M1 Híradójában.



A Pfizer német fejlesztésű oltóanyaga az első a világon, amit engedélyeztek lakossági használatra. A brit hatóságok biztonságosnak ítélték a 95 százalékos hatékonyságú oltószert.

„A jövő héten megkezdjük a tömeges oltást. Rettentő boldog és büszke vagyok, a világon először az Egyesült Királyságban lesz elérhető az ellenszer. Először a legveszélyeztetettebbeket fogjuk beoltani, és végre visszatérhetünk régi életünkhöz” – mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.

A szigetország után hamarosan a kontinensen is megjelenhet a vakcina: az amerikai gyógyszervállalat ugyanis a múlt hónapban kezdeményezte a gyorsított engedélyezési eljárást az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA) is.

Az Európai Bizottság szóvivője hétfőn kijelentette: ha a Pfizer oltóanyagát biztonságosnak találják, a bizottság rögtön zöld utat ad a forgalmazásának. A bizottság elnöke, Ursula von der Leyen pedig hozzátette: az első európai állampolgárok akár már ebben a hónapban megkaphatják az oltást.

„Ez egy óriási lépés lenne a normális élet felé vezető úton. Végre van fény az alagút végén! Mindazonáltal addig, amíg odaérünk, fegyelmezettnek kell maradnunk!”

– figyelmeztetett Ursula von der Leyen.

Emmanuel Macron francia elnök is arra számít, hogy még az idén megkezdhetik a vakcina terjesztését Franciaországban. Ám az emberek tömeges oltása reálisan csak áprilisban kezdődhet meg.

Még a francia elnöknél is kijózanítóbb nyilatkozatot tett a német egészségügyi miniszter. Jens Spahn szerint a legveszélyeztetettebb csoportok oltása is csak a jövő év elején kezdődhet meg. A tömeges immunitás éléréséhez pedig várhatóan jövő év végéig várni kell. Hozzátette: Németország mintegy 100 millió dózist venne a Pfizer most engedélyezett vakcinájából.

Mivel a védettséghez két oltásra van szükség, idén legfeljebb 25 millió, 2021-ben pedig mintegy 750 millió embert lehet elméletileg beoltani a német–amerikai oltószerrel.

Versenyfutás az idővel

Nem ez az egyetlen vakcina azonban, ami a következő hetekben forgalomba kerülhet: az amerikai Moderna biotechnológiai vállalat hétfőn szintén kezdeményezte az általa fejlesztett oltószer engedélyezését.

A brit fejlesztésű AstraZeneca oltószere is a tesztelés végső fázisában van, és az Európai Bizottság már be is rendelt 300 millió dózist belőle.

Ezalatt gőzerővel folyik az orosz Szputnyik V vakcina tesztelése is: hétfőn Indiába szállították az oltószert, miután Moszkva és Delhi megállapodott, hogy

100 millió dózist az ázsiai ország gyógyszeripari gyáraiban fognak legyártani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán bejelentette: legkésőbb a jövő hét végén Oroszországban is megkezdik a tömeges oltást. Először a tanárok és az egészségügyi dolgozók kapják meg az orosz fejlesztésű Szputnyik koronavírus elleni védőoltást. Az államfő utasította a kormányát, hogy kezdjék el kiszállítani a már legyártott, mintegy kétmillió dózist.

Ezalatt az Egyesült Államokban is folyik a Pfizer-vakcina engedélyeztetési eljárása: a hatóságok azonban már bejelentették: ha zöld utat kap az oltószer, akkor Amerikában először a mintegy 21 millió egészségügyi alkalmazott és az idősotthonok 3 millió lakosa kapná meg a vakcinát. A következő fázisban a létfontosságú vállalatok 87 millió alkalmazottját, majd 100 millió idős és krónikus beteg amerikait oltanának be.

Egy hét múlva kiderülnek a karácsonyi szabályok

Itthon a Vakcinainfo.gov.hu címen lehet majd hamarosan előzetesen jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra. Közben egy nap alatt több mint 4100 új esetet regisztráltak, és 165-en haltak meg a vírus szövődményeiben. A kormány a jövő héten dönt arról, hogyan változnak a jelenleg érvényes óvintézkedések a karácsonyi időszakban.

Visszatértek az orvostanhallgatók a székesfehérvári Tündérkert Bölcsődébe is, hogy újra elvégezzék a vizsgálatot. Az összes alkalmazott eredménye negatív lett.

„Ez az ő érdekük is, hisz szeretnék tudni, hogy lappang-e bennük a vírus, fertőzhetik-e a kollégájukat vagy a gyerekeket, vagy a családtagjaikat, ezért aktívan részt vesznek a tesztelésben” – mondta az M1 Híradójának Blaskovics Zsuzsanna, a Tündérkert Bölcsőde intézményvezetője.

A tömeges tesztelés országszerte zajlik. Az első körben, múlt héten 181 500 mintavétel történt. Ezekből 4436 lett pozitív, vagyis a résztvevők kevesebb, mint 2,5 százaléka.

Ez nagyjából megfelel annak, amit más országokban is mutattak a hasonló vizsgálatok. A köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán azt kérte: aki teheti, vegyen részt a második körben is a tesztelésen, hogy teljesen hiteles képet kapjanak a közösségek fertőzöttségéről.

„Figyelemmel kísérjük ennek a hétnek az eredményeit, hogy mennyire igazolódnak azok a felvetések, amelyek ettől a tömeges teszteléstől azt várják, hogy csökkenjen az esetek száma az iskolákban. A célunk mindenképpen az, hogy működjön az oktatás” – emelte ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár.

A fertőzésgyanús embereket is folyamatosan tesztelik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai már harmadik hete dolgoznak a fővárosban és környékén.

A vizsgálatot a háziorvos igényelheti a betegeknek, és előzetes egyeztetés után a helyszínen az Országos Mentőszolgálat munkatársai végzik el.

„Ha pozitív az eredménye, akkor a vizsgálóbuszokon a kollégáinktól kapnak egy tájékoztatást a teendőkről, megkapják írásban az eredményt is. Ez rövidesen be fog kerülni aznap vagy másnap a járványügyi szakrendszerbe, abból értesül a járványügyi hatóság is az igazolt eredményről. Mindenkit tájékoztatunk arról, hogy amennyiben igazolódik a fertőzés, akkor otthonában kell maradnia, és nemcsak neki, hanem a szoros családtagoknak is” – mondta Surján Orsolya helyettes országos tiszti főorvos.

Egy nap alatt újabb 4136 új pozitív esetet regisztráltak itthon. Meghalt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma már meghaladta az ötezret. Az aktív fertőzöttek száma közelít a 155 ezerhez. Kórházban jelenleg több mint 7700 koronavírus-ferőzött beteget ápolnak, közülük csaknem 650-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormány a jövő héten dönt az ünnepeket érintő szabályokról – erről az országos tiszti főorvos beszélt az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: továbbra is a járványgörbe ellaposítása a cél.