Majdnem 37 ezer határsértőt fogtak el idén

Majdnem 37 ezer határsértőt fogtak el és kísértek vissza eddig idén a magyar hatóságok – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 Ma reggel című műsorában.

Bakondi György azt mondta: ez a szám jóval több, mint az előző három év összesített adata, és hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan mintegy négyszáz embercsempészt fogtak el.

Szerbiában ugyanakkor – a választások miatt – biztonsági intézkedéseket vezettek be, és a határ közelében várakozókat elvitték; egyelőre kérdés, hogy hol helyezik el őket. „De az biztos, hogy a napi migrációs nyomás és az embercsempész szervezett bűnözés aktivitása tipikussá vált a határon, folyamatos nyomás alatt tartja a határunkat” és feladatot ad a rendvédelmi és a honvédségi erőknek – közölte.

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában felhívta a figyelmet arra is, hogy egy nemrégiben megjelent brüsszeli stratégia már pontosan fogalmaz az illegális bevándorlókkal kapcsolatban. Legális csatornákat nyitnának a beérkezőknek, világossá tették, hogy minden tagállamnak be kell fogadnia őket, lakáshoz juttatnák őket, és kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi beilleszkedésükre. Sőt megjelent az állampolgárság és a választójog megadása is – tette hozzá.

Bakondi György szerint ez egy új megközelítés, ami komoly kulturális és biztonsági veszélyt hordoz magában.

A címlapfotó illusztráció.