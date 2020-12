Még soha, egyetlen miniszterelnökkel sem voltak ilyen elégedettek a magyarok

Megosztás Tweet



Az elmúlt 172 év magyar miniszterelnökei között kivívott első helyezés Európa-szerte az igazán eredményes politikusok közé emelte Orbán Viktort. Az uniós tagállamok vezetői között is nagyon kevés az a politikus, akire történelemformáló személyiségként gondolhat vissza az átlagember, aki stabilitást hozott országa életébe, és ezzel pedig lehetővé tette a biztos építkezést.

Orbán Viktor a leghosszabban hivatalban lévő magyar miniszterelnök. Ezzel megelőzte az eddigi „csúcstartó” Tisza Kálmánt, aki 1875-től 1890-ig volt miniszterelnök.

„A tegnap reggel publikált adataink alapján soha ennyire magas elégedettség a miniszterelnök munkájával nem volt, nagyjából 10-ből 6-an mondták azt, hogy összességében inkább elégedettek az általa végzett munkával” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A konkrét szám 59 százalék volt, ez azt jelenti, hogy az év végéhez közeledve, tehát az egész évről véleményt mondva még soha ennyien nem mondták ezt. Még a migrációs válság 2015-ös évében, amikor nagy egyetértés volt a döntések kapcsán, még akkor sem érte el ezt a számot – tette hozzá előző gondolatmenetéhez Mráz Ágoston Sámuel.

Úgy látszik, hogy

a koronavírus-válságban tett lépések összességében a társadalom többségének az elégedettségét vívták ki.

A Nézőpont Intézet vezetője hozzátette, az ellenzék heves ellenállása az elmúlt évtizedben inkább növelte a miniszterelnök munkájával való elégedettséget.

A Nézőpont Intézet kutatásában azt vizsgálták, hogy a magyar történelem leghosszabban regnáló miniszterelnöke minek köszönheti a helyezését.

(Forrás: Nézőpont Intézet)

Mráz Ágoston Sámuel szerint ebben a kérdésben a kulcsfogalom a stabilitás.

A kutatásban összegyűjtötték a magyar történelemben azt a négy miniszterelnököt, akik tíz évnél hosszabb ideig voltak hivatalban. A ranglista szerint Tisza Kálmánt előzte meg Orbán Viktor, a harmadik Lázár György, aki a Kádár-rendszerben 12 évig volt miniszterelnök, 1975 és 1987 között, és végül Bethlen István, aki 1921 és 1931 között volt miniszterelnök.

Bethlen Istvánnak Ferenc József osztrák császártól és magyar királytól, Tisza Kálmánnak Horthy Miklós kormányzótól függött a támogatottsága. Lázár Györgynek pedig Kádár Jánostól és a szovjet kommunistáktól.

Közülük az egyetlen valóban demokratikusan megválasztott miniszterelnök, aki egy szuverén parlamentben lett az ország vezetője, az Orbán Viktor.

Orbán Viktor és Martin Schulz közti levélváltásból azt feltételezhetjük, hogy Nyugat-Európában egészen más síneken halad a gondolkodás.

„A nyugat-európai régió alkalmazottként és bürokrataként viselkedő számos politikusának valahogy nincs affinitása ahhoz, hogy megértse, mit is jelent politikai vezetőnek lenni, mit is jelent a valódi demokratikus felhatalmazás, mit is jelent, ha bátor döntéseket kell hozni” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

„Van egy ideológiai vita, esetleg egyes körökben személyes ellentét, és ha látják, hogy az általuk megvetett személy sikeres, akkor különösen nagy lesz a haragjuk. Orbán Viktor kapcsán is ez a helyzet. Brüsszelben 2010-ben azt gondolták, hogy esetleg majd a gazdasági válságba belebukik, aztán 2015-ben látták, hogy inkább ők fognak belebukni a migrációs válságba. 2020-ban pedig egy a munkájával elégedett magyar társadalom támogatásával rendelkező, erős legitimitású vezetővel van dolguk” – zárta gondolatát a Nézőpont Intézet vezetője.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza. A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

A címlapfotó illusztráció.