A tömeges tesztelésben végzett vizsgálatok kevesebb, mint 2,5  százaléka lett pozitív

A tömeges tesztelés keretében eddig elvégzett 181 500 mintából 4436, vagyis a tesztek kevesebb, mint 2,5 százaléka lett pozitív, ez nagyjából megfelel annak, amit más országokban is mutattak a hasonló vizsgálatok – hangzott el az M1 Híradójában. A tömeges tesztekkel megállítani nem lehet a járványt, de megnyugtatja az érintetteket. Korábban a miniszterelnök is azt nyilatkozta, hogy ezért indították el itthon is.