Így kényezteti a családos dolgozókat a 2020-as győztes

Megosztás Tweet



Szülinapos szabadnap, lombikprogram-támogatás és rugalmas munkavégzés – mások mellett ezek miatt nyerte el 2020-ban Az Év Családbarát Vállalata díjat kisvállalati kategóriában a Barta Autó 2000 Kft. A 24 főt foglalkoztató autókereskedelmi cég arra is külön odafigyel, hogy támogassa a férfiak családi szerepét, mégis a vidám légkör megteremtése az elsődleges náluk.

Az autókereskedelmi cég idén indult először a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom pályázatán, s ezért is volt nagy meglepetés számukra, hogy több mint száz induló közül egyből megkapták a legjobbnak járó elismerést.

„Családi vállalkozásként számunkra természetes, hogy olyan légkört teremtünk, ahová mindenki örömmel jár dolgozni. Mottónk, hogy egy jó munkahelyen vidáman telik a nap, és ezt komolyan is gondoljuk” – kezdte Barta József, a cég tulajdonosa.

Összeegyeztetni az alkotómunkát és a családi életet

A cég már két válságot is átvészelt sikeresen, s véleményük szerint nagy szerepet játszott ebben az a pozitív hozzáállás, mely a legnehezebb időkben is támaszt nyújtott 24 fős csapatnak.

Családbarát stratégiájuk legfontosabb célja a családi élet és az alkotómunka összeegyeztetése. Éppen ezért extra születésnapos munkaidő kedvezményt vezettek be, valamint támogatják a kollégák lombikprogramon való részvételét, a rugalmas munkaidőt, az otthoni munkavégzést és a munkakörmegosztást. Emellett segítik azokat a kollégákat, akik idős hozzátartozóikat ápolják és külön figyelnek a női karrier és a férfiak családi szerepének támogatására. Rendszeresen szerveznek családi napokat, és abból sem csinálnak problémát, ha valaki épp a gyerekével együtt megy dolgozni. A társadalmi felelősségvállalásra is hangsúlyt fektetnek, mások mellett kórházat is támogatnak adományokkal.

Baba mellől, otthonról dolgozni

A cégnél osztoznak a dolgozóik életében bekövetkezett pozitív események (házasságkötés, gyermekáldás, eljegyzés) örömeiben és igyekeznek minden ilyet megünnepelni. Legutóbb például épp Dr. Barta Anita autójogász és menedzser kisbabájának érkezését ünnepelték.

Szerelem a munkahelyen

Érdekesség, hogy a két generációs családi vállalkozás dolgozói között is sokszor szövődik szerelem.

„Hosszan tudnám sorolni azokat a párokat, akik nálunk ismerkedtek meg egymással. Több házasság és három kisbaba is született már ezekből a kapcsolatokból. Annak pedig külön örülünk, hogy ezek a szerelmek még mindig tartanak és eddig egyetlen válás sem volt – lehet, hogy garancia vagyunk a jó házasságra” – tette hozzá viccesen Dr. Barta Anita.

A 2013-ban alapított Év Családbarát Vállalata-díjjal azon kis-, közép- és nagyvállalatokat díjazták, amelyek sokat tesznek a családbarát szemlélet szervezetükön belüli elindulásáért, terjedéséért és fejlődésért, ezzel segítve a munkavállalóik körében a kívánt gyermekek megszületésének lehetőségét. A díjátadó idei fővédnöke Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter volt.