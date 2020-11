Jónak lenni jó – Már a 30 millió forinthoz közelít a felajánlások összege

Megosztás Tweet



Közelíti a 29 millió forintot a Jónak lenni jó! akcióban érkezett felajánlások összege. A közmédia idén az autizmussal élő gyerekeket segíti: egy mintaházat hoznának létre a pénzből. Adakozni több módon is lehet: például a 13 616-os adományvonalon vagy valamelyik személyes tárgy megvásárlásával. A gyűjtés december 20-án zárul.

„Sziasztok! Christopher vagyok! A Jónak Lenni Jó adománygyűjtő műsorába azért adományozok, mint ahogy édesapám és édesanyám is megtanította nekem hogy örömet okozzak többieknek és ez nekem is örömet okoz.”

Így üzent a világhírű brazil focista, Roberto Carlos magyar gyökerekkel rendelkező kisfia, Cristo Madridból. A 14 éves fiú több mindent, például édesapja egyik futballcipőjét és egy személyes focimeccset is felajánlott a Jónak lenni jó! idei adománygyűjtő akciójában.

Idén is számos híres művész, sportoló és ismert ember csatlakozott a kampányhoz - az ő személyes vagy emblematikus tárgyaikat folyamatosan meg lehet vásárolni, az értékesebbekre pedig licitálni lehet.

Egy kézzel készített, egyedi tervezésű kabátot Hampel Katalin, divattervező ajánlotta fel. Elmondta, hogy már évek óta támogatja a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciót, így idén sem volt kérdés hogy csatlakozik.

„Azzal hogyha az ember segít, saját maga kap, többet kap mint amennyit ad és ezért találom a Jónak lenni jót! ilyen nagyon jó kezdeményezésnek, mert egy tárcsázással, egy telefongombbal valaki megélheti ezt a gyönyörű élményt, hogy adott vagy segített" – mondta Hampel Katalin.



A tárgyi felajánlások mellett eddig már több mint 28 és félmillió forint gyűlt össze a hívásokból és az sms-ekből.

A felajánlásokat idén az Együtt az Autistákért Alapítvány kapja meg.

Ivánka Mária, négyszeres olimpiai ezüstérmes, nemzetközi sakk nagymester személyesen is érintett, így számára nem volt kérdés hogy ő is csatlakozik az akcióhoz.

„Egyik barátnőm családja is érintett ebben, úgyhogy közelről is látjuk ennek a hozadékát, hogy milyen hatalmas erőfeszítés a szülők, nagyszülők részéről ezeket a gyermekeket, ápolni, nevelni, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ebben személyesen is részt vegyek" – mondta a nemzetközi sakk nagymester.

A közmédia idei jótékonysági akciójában nemcsak anyagi támogatást, de életre szóló élményeket is nyújt az autista gyerekeknek, így olyan hírességekkel is találkozhatnak és vehetnek részt közös programokon, mint például Hosszú Katinka, Fucsovics Márton vagy Dzsudzsák Balázs

A rendhagyó találkozásokról készült kisfilmek az idei adománygyűjtés december 20-i egész napos ünnepi műsorfolyamában láthatók majd, azon a napon a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányba.

Addig pedig a 13616-as számot tárcsázva, vagy ugyanerre a számra sms-t küldve hívásonként és üzenetenként 500 forinttal bárki támogathatja az Együtt az Autistákért Alapítványt.