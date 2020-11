Egyre népszerűbb az ételfutárkodás

Megosztás Tweet



A november 11-én hatályba lépett korlátozó intézkedések nyomán az éttermek ma már csak elvitelre szolgálhatják ki vendégeiket. A rendkívüli helyzetben megnövekszik az olyan foglalkozások szerepe, mint például az ételfutáré. A futárkodás népszerű, főleg azok körében, akik a korlátozások miatt elvesztették a munkájukat és nincs lehetőségük elhelyezkedni a szakmájukban. A hirado.hu több online ételrendeléssel és -szállítással foglalkozó céget megkeresett, de csak a NetPincér válaszolt a kérdéseinkre.

Világszerte megfigyelhető az a trend, hogy a társadalmi távolságtartás és a zárt terek kerülésével az online rendelések népszerűbbé váltak. A csomagszállítás mellett a jóval gyorsabb kézbesítést igénylő online ételrendelés is felszálló ágban van, ami azzal, hogy az éttermek csak elvitelre szolgálhatják ki vevőiket, újabb lendületet kapott.

A NetPincér marketingigazgatója, Blaumann Debóra a hirado.hu-nak elmondta: a járványügyi korlátozások hatása a tavaszi, első hullámhoz hasonlóan most is azonnal lecsapódott a rendszerükben,

már a járványügyi szigorítások bejelentésekor megugrott a csatlakozni kívánó éttermek és üzletek száma.

Ugyanakkor azt nem tudják megmondani, hogy a koronavírus-járvány pontosan hány százalékkal járult hozzá a bővülésükhöz, hiszen amúgy is felfutóban van az online ételrendelés.

A jelenlegi helyzetben a házhoz szállítás a legbiztonságosabb formája az ételek és élelmiszerek beszerzésének is. Felhívta a figyelmet: mind az Egészségügyi Világszervezet, mind az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megerősítette már tavasszal, hogy „a koronavírust nem lehet étellel vagy itallal való kapcsolattal terjeszteni, és kifejezetten biztonságos online rendelni”.

A NetPincér tavasszal több mint ezer új futárral bővült. A cég szerint ez a munka akkoriban sokaknak mentőövként szolgált, de sokan azóta is futárként dolgoznak.

Jelenleg több mint háromezer NetPincér Go futárpartnerrel dolgozik az étel- és élelmiszer-szállítással foglalkozó vállalat, és mind a fővárosban, mind vidéken növekszik a futárok száma.

„Ezzel igyekszünk lekövetni a partnereink, valamint a több mint egymilliós rendelői bázisunk számának folyamatos gyarapodását. Emellett pedig a rugalmas időbeosztás, valamint az agilis működés segít abban, hogy kiegyenlített szinten tudjuk tartani a futárpartnereink leterheltségét” – közölte a NetPincér marketingigazgatója.

Ételfutárként gyakorlatilag bárki elhelyezkedhet Blaumann Debóra szerint. Tavasz óta a járványhelyzet alakulása miatt egyre színesebb képet mutat a céggel dolgozó futárok összetétele: van, aki főállásként „ül nyeregbe”, de nagyon sokan mellékállásként tekintenek a futárkodásra.

A futárok között a speciális helyzetben egyre több olyan szakma képviselője is megjelenik, amelyek művelése a rendkívüli időszakban szinte ellehetetlenedett, így több színész, zenész, rendezvényszervező, fotós és pincér is futárként keresi ezekben a hónapokban a kenyerét, de van tévébemondó, értékesítési igazgató és tanár is, aki a futárkodás mellett döntött.

A NetPincér Go futárainak keresetét összetett díjstruktúra mentén számítják ki, és az elmúlt hónapokban kétezer forint körül alakult az átlagos órabér. „Van olyan futárpartnerünk is, akinek az órabére az előző hónapban megközelítette a háromezer forintot a teljesítményének köszönhetően” – mondta Blaumann Debóra.

Havi szinten akár a hatszáz-nyolcszázezer forintos kereset is elérhető a vállalatnál, amibe sem a bónusz, sem a borravaló nem számít bele, azok még tovább növelhetik ezt az összeget.

Bónuszt egyébként azok az úgynevezett futárkapitányok kaphatnak, akik több futár ügyeit fogják össze.

A munkakörre jelentkezők felvételének növekedő száma és a járványhelyzet alakulása miatt a cég az elmúlt fél évben online felvételi folyamatot indított, így a felvételi kapacitásuk is megháromszorozódott.

„Már nemcsak a regisztráció, de a betanulási folyamat is online működik, csökkentve ezzel a személyes kontaktust, a szerződéskötést követően pedig azonnal el is tudják kezdeni a munkát az új futárpartnereink” – ismertette a felvételi folyamatot a NetPincér marketingigazgatója. 2020-ban még több száz új futárt kíván a hálózatába bevonni a vállalat.

Futárokat folyamatosan keresnek országszerte, de a NetPincér irodai csapatát is bővítik: a mintegy kétszáz főből álló irodai csapatnál jelenleg is tizenhárom nyitott pozíció érhető el, de folyamatosan változik az elérhető állások kínálata.

Kérdésünkre a marketingigazgató elmondta: az elmúlt háromnegyed évben összesen több mint ezerötszáz étterem és üzlet jelezte csatlakozási szándékát a NetPincérhez: éttermek, kávézók, élelmiszerüzletek, cukrászdák. Így már több mint 3300 partner kínálatából tudnak választani a NetPincér oldalát használók.

A NetPincérrel társuló cégek legnagyobb része Budapest és az agglomeráció (69 százalék) területéről kereste meg a céget, de folyamatosan bővül a vidéki csatlakozók (31 százalék) száma is.

Blaumann Debóra úgy látja: az elviteles rendelésekre és a házhoz szállításra készített ételekre vonatkozó áfa csökkentése 5 százalékra, kimondottan nagy segítséget jelent partnereiknek.

Az éttermek számára a jelenlegi helyzetben az életben maradás a cél. Ahogyan eddig is, úgy ezután is azt tartjuk szem előtt, hogy partnereinket támogassuk, hiszen a hosszú távú együttműködésünk kulcsa az ő jólétük és működésük zökkenőmentes biztosítása

– tette hozzá.

Azt is elmondta: ők maguk is több intézkedéssel igyekeznek segíteni a bajba jutott éttermeknek. Ennek keretében november 26-tól január 6-ig elengedi a jutalékot a NetPincér az elviteles rendelések esetén, emellett pedig összesen 25 millió forintos keretösszeggel ösztönzi a megrendelők vásárlását, és közvetlen pénzbeli támogatáshoz is juttatja partnereit jövő év elejéig a következő hetekben.

