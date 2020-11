BKV-mutyi: Álljon ki Karácsony és adjon számot a budapestieknek!

Megosztás Tweet



A járvány első hulláma idején a BKV járatritkítása okozott felháborodást, a 3-as metróba nem került nyáron légkondicionáló – bár megígérte a főpolgármester –, a 14 év alattiak ingyenes utazásáról nem is beszélve. Most a pandémia csúcsán sem megfelelő a járatok sűrítése, hiába kérte a kormányhivatal a fővárostól. A BKV ügyei egyre zavarosabbak – véli Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának tagja.

Jelen pillanatban a buszbérlési tender borzolja a kedélyeket. Számos probléma felmerült a BKV-val kapcsolatban, például a 3-as metró felújítása sem halad megfelelően. Azt is halljuk, hogy a kormányhivatal felszólította a fővárost, hogy nagyobb mértékben figyeljen oda a járvány idején a buszjáratok sűrítésére – mondta Wintermantel Zsolt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kiemelte, hogy a fennálló problémák közül az autóbuszbérlés különleges fordulatot vett, ugyanis

Karácsony Gergely főpolgármester, aki átláthatóságot, tisztaságot, korrupciómentességet ígért, most nagyon zavaros ügybe bonyolódott.

Ismeretes, hogy a BKV használt buszok bérlésére írt ki pályázatot, ez már önmagában egy érdekes dolog, mivel tavaly Karácsony Gergely első döntése volt, hogy kihirdette Budapesten a klímavészhelyzetet, erre a BKV egy olyan pályázatot írt ki, amelyre 12 éves Euro 4-es dízel üzemű járművekkel is lehetett pályázni.

„Ha fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, akkor

áldozni kell arra, hogy olyan buszok járjanak a főváros utcáin, amelyek nem okádják magukból a füstöt”

– fogalmazott Wintermantel Zsolt.

Hangsúlyozta, hogy a főváros a tenderen havi 1,2 millió forintért bérel környezetszennyező buszokat, míg 1,9 millió forintért vadonatúj, Euro 6-os kategóriájú Mercedes buszokat lehetne beszerezni.

„Van is ilyen eljárás, tehát a BKV tudna ezzel élni, mégis a 12 éves kohószökevényeket választotta,

ráadásul egy olyan vállalat nyert, amelyről egyre jobban bebizonyosodni látszik, hogy egy offshore hátterű cég, ami az egyik főpolgármesterhez köthető céghálóból kerül ki”

– tette hozzá.

Nagyon olyan érzése van az embernek, hogy ezt a tendert nem véletlenül írták ki, és nem véletlenül nyerte ez a cég.

A pályázaton diadalmaskodó cég hét nappal a leadási határidő előtt alakult, nagyon úgy tűnik, hogy kifejezetten erre a tenderre hozták létre. Wintermantel Zsolt kiemelte, hogy várják Karácsony Gergely válaszát.

Nem elég a választások előtt hangzatos ígéreteket tenni. Álljon ki a budapesti közvélemény elé, és adjon számot arról, hogy mi a véleménye az eljárásról, mert ha ez így folytatódik, akkor nagyon rossz irányba megy a főváros

– fogalmazott.

A gondokat tetézi, hogy szombati hírek szerint a cég halasztást kért, mert nem tudja időre leszállítani a buszokat a BKV megfelelő telephelyeire. „Ez is erősíti azt a gyanút, hogy egy kamucégről van szó, melynek nem volt busza, és alkalmazottja is mindössze csak egy van. Komoly erkölcsi, jogi és szakmai aggályokat is felvet, ha ezzel a halasztási kérvénnyel kapcsolatban a BKV pozitívan nyilatkozik” – tette hozzá a BKK igazgatósági tagja.

Wintermantel Zsolt aláhúzta, hogy jelen pillanatban Karácsony Gergely a főpolgármester, így nem menekülhet el a felelősség és a budapestiek elől.

Nem csak akkor kell bátran Facebookozni, amikor klímavészhelyzetet jelent be, vagy valami teljesen jelentéktelen rovarhotel átadásán pózol, hanem

akkor is, amikor a budapestiek választ várnak erre a gyanús, mutyi buszbeszerzésre. Tájékoztatnia kell, számot kell adnia a főpolgármesternek arról, hogy mire költi a fővárosiak pénzét

– mondta. Az interjúben szóba kerültek a sokat vitatott biciklisávok is.

Az, hogy Karácsony Gergely a téli időszakra sem hajlandó elengedni az önkényesen kijelölt bicikli utakat, egyfajta csökönyösséget mutat, ráadásul pont akkor, amikor a hónap végével, vasárnaptól megszűnik a bubi közösségi kerékpározási rendszere

– mondta BKK igazgatósági tagja.

A bubik nem teljesen tűnnek el, azt ígéretek szerint tavasszal egy új rendszerrel, és jóval kisebb létszámban térnek vissza. Karácsony Gergely első érdemi kerékpáros intézkedése, hogy csökkenti a bubi rendszerben a kerékpárok számát. „Ennyit a környezettudatosságról és a kerékpáros közlekedésről” – tette hozzá.

A döntést a főpolgármester azzal indokolta, hogy télen a kerékpáros használat 10 százalékra csökken. Ezzel kapcsolatban Wintermantel Zsolt feltette a kérdést:

ha tizede a kerékpáros igény, akkor miért tartjuk fent a biciklisávokat?

Teljesen értelmetlen. Ez a fajta csökönyösség nem méltó egy kétmilliós lélekszámú város főpolgármesteréhez – hangsúlyozta álláspontját.