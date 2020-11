Posta-kisokos: Erre figyeljen, hogy ne érje meglepetés

Megosztás Tweet



Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a postai ügyintézéssel kapcsolatban. A mai naptól két fontos változás is életbe lép.

Ismét elsőbbséget biztosít a Magyar Posta az idős ügyfeleknek az ügyfélkiszolgálásban a postákon a nyitás első órájában, és ezzel párhuzamosan visszaállítja a tavaszi várakozási rendet november 26-tól azaz a mai naptól.

A társaság az ország összes postáján a nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosít a kiszolgálásban a 65 év felettieknek. Hasonlóan a tavaszi, első hullámban meghozott intézkedéshez, a reggeli nyitást követően a postai munkatársak a 65 év feletti ügyfeleket előre veszik a kiszolgálásban. Az időseknek azt javasolják, hogy közvetlenül nyitás után érkezzenek.

Szintén a koronavírus-járvány miatt, a fertőzésveszély csökkentése érdekében a Magyar Posta újra bevezeti az egyedi várakozási rendet, ami annyit jelent, hogy egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik.

A többi várakozótól azt kérik, hogy a bejárat előtt várjon, egymástól javasoltan legalább 1,5 méterre. Az ügyfelek beléptetését, irányítását – ahol szükséges - egy postai munkatárs segíti majd.

Figyelnek a biztonságra!

A Magyar Posta továbbra is megtartja a korábban meghozott védőintézkedéseket. Jelenleg is érintésmentes kézbesítéssel adják át a postai munkatársak a személyes átvételt igénylő küldeményeket, aláírás helyett igazolványadatok bemutatásával. A postákon, kézbesítéskor, az üzemekben és az irodákban is kötelező a maszk használata, a nagy létszámú telephelyeinken a beérkezéskor rendszeres a testhőmérsékletmérés. Általános előírás a gyakori fertőtlenítés. Azt is javasolják, hogy akkor is viseljünk maszkot, ha otthonunkban küldeményt veszünk át.

A védett idősávval kapcsolatban nyilatkozott az M1-nek Panulin Ildikó a Magyar Posta szóvivője

- Ebben az idősávban nem csak az idősek mehetnek a postára, hanem bárki, de ha egy idős érkezik, akkor őt előre veszik

- mondta.