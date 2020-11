Kétezer egyetemi hallgató vesz részt a célzott tesztelésben

Megosztás Tweet



A tömeges tesztelés első heti tapasztalatairól a jövő héten ad tájékoztatást az operatív törzs – hangzott el az operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

A tömeges tesztelés első heti tapasztalatairól a jövő héten ad tájékoztatást az operatív törzs – mondta György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Hozzátette, hogy a teszteléssel pontosabb képet kaphatunk az egyes szakmacsoportok átfertőzöttségi adatairól is.

Az elsődleges cél az emberéletek védelme. A tesztelés továbbra is ingyenes és önkéntes.

Álhír, hogy a tesztelésben résztvevők nem kapnak védőfelszerelést,

a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírása szerint FFP2 maszkot, kesztyűt, védőköpenyt és plexit is kapnak.

Mintegy kétezer egyetemi hallgató vesz részt a tesztelésen, és több megyében védőnők is csatlakoztak.

Beszámolt arról, hogy két orvostanhallgató döntött úgy, hogy nem vesz részt a tesztelésben, mert elégtelennek találták a védőfelszerelést.

György István arra kérte a parlamenti pártokat, hogy minden eszközzel támogassák a tesztelést, amely a jövő héten is folytatódik.

A célzott, csoportos tesztelés eredményei jövő héten lesznek elérhetők

192 047-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 4229-re emelkedett, a gyógyultak száma 49 616. Az elmúlt napokhoz képest kiugró adatok a közeljövőben is előfordulhatnak, ami a PCR mellett az antigénalapú gyorstesztek növekvő számával is összefügghet. Utóbbiakat a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszai és a mentőszolgálat munkatársai végezték. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozóknál végzett csoportos tesztelés összesített eredménye a jövő hét elején várható – ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Hozzátette: az aktív fertőzöttek száma 138 202. Az aktív fertőzöttek 21 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.

Felhívta a figyelmet, hogy

a szakorvos javaslatára felírt gyógyszerek a veszélyhelyzet utáni 90 napig lesznek kiválthatók.

Elmondta, hogy a fokozott kockázati csoportba tartoznak az idősebbek és a dohányzók is. A dohányzás, beleértve az e-cigarettákat is, gyengíti az immunrendszert, súlyosbíthatja a betegség lefolyását, valamint a várható szövődmények is kritikusabbak lehetnek. A kóros elhízás is kockázati faktor, mert gyakran jár cukorbetegséggel, vagy szív- és érrendszeri betegséggel.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a héten elkezdett tesztelés eredményeinek függvényében dönt a kormány a további intézkedésekről.

A kormány 2021. január 31-ig meghosszabbította a határzárat.

Kiss Róbert kiemelte: 664 emberrel szemben itézkedtek a helytelen maszkviselés miatt, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta

már 8759 ember ellen intézkedtek a rendőrök.

A tízezer lakosúnál nagyobb település közterületén – az önkormányzati rendeletben elrendelt maszkviselési kötelezettség megszegése miatt – 616 emberrel szemben intézkedtek szerdán, ez az előző naphoz képest 59 százalékos növekedést jelent – tette hozzá. Közülük 60 embert figyelmeztetésben részesítettek, 518-at helyszíni bírsággal sújtottak, 38-at pedig feljelentettek.

A tömegközlekedésben és a megállókban 15, míg az üzletekben 33 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a maszk helytelen viselése, vagy annak hiánya miatt.

Az üzletek, vendéglátóhelyek, szolgáltatók korlátozott nyitvatartását, illetve az egyes létesítmények nyitvatartási tilalmát is ellenőrizték, és szerdán két létesítményt, míg

november 11. óta 76 üzletet és vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen szabálytalanságok miatt.

Az üzletekben, vendéglátóhelyeken, szolgáltatási helyeken és szállodákban ugyancsak a szabályok be nem tartása miatt 483 rendőri intézkedésre volt szükség a jogszabály hatályba lépése óta, ebből 125 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos sértette meg az előírásokat.

A kijárási tilalmat az előző nap 259-en szegték meg. A kijárási korlátozások november 4-től, a kijárási tilalom november 11-től lépett hatályba. November 4-től a rendőröknek 6503 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.

Szerdán a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat is ellenőrizték, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 35 intézkedésre volt szükség. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik,

a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 6503 alkalommal intézkedtek a rendőrök.

Az elmúlt napon 16 802 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket, szerdán 8512 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így jelenleg 45 750-en vannak hatósági házi karanténban. Közülük 3728-an vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze azt, betartják-e a karanténszabályokat.