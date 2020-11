A háziorvosok is örülhetnek: akár 40 százalékos béremelés is jöhet

Megosztás Tweet



Ötven százalékkal emeli a háziorvosok finaszírozását jövőre a kormány. Ez azt jelenti, hogy az idei 140 milliárdon felül további 72 milliárd forint támogatást kapnak a praxisok. A remények szerint ebből a pénzből béremelésre és fejlesztésekre is futja majd. És, ami legalább ilyen fontos, hogy a fiatalok számára is vonzóvá kellene tenni a háziorvosi hivatást – hangzott el az M1 Híradójában.

A kormány most jelentős segítséget ad a mintegy hatezer háziorvosnak, hiszen a jövőre tervezett 140 milliárdon felül csaknem 72 milliárd forintot ad a praxisoknak. Vagyis, a szakorvosok, szakápolók után a háziorvosok bére is emelkedik.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1 Híradójának elmondta: a tervek szerint nemcsak jövőre, hanem a következő két évben is szeretnének plusztámogatást adni a háziorvosoknak, a házi gyermekorvosoknak, a vegyes praxisokban dolgozóknak, az alapellátásban dolgozó fogorvosoknak és a szakdolgozóknak.

Az egészségügy teljes átalakításának egyik legfontosabb pillére az alapellátás átszervezése. Erre a célra a kormány, tegnap megjelent határozata szerint, 71,5 milliárd forint támogatást nyújt. Varga Mihály pénzügyminiszterrel azon dolgozunk, hogy ennek a költségvetési forrása 2022-ben és 2023-ban is rendelkezésre álljon

– mondta Kásler Miklós.

Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója arról beszélt, ez a kormányzati lépés nem csak a háziorvosokon, illetve a praxisokon segít: „Reméljük, hogy a háziorvosi praxisok hosszú távon vonzóvá válnak a fiatalok számára is, hiszen jelentős probléma a háziorvosi korfa kedvezőtlen szerkezete, miszerint a háziorvos-társadalom jelentősen elöregedett, és az utánpótlás pedig meglehetősen kevésbé biztosított. Jelenleg nem vonzó, nem perspektivikus a háziorvosi pálya a fiatalok számára. Bízunk benne, hogy egy megfelelő bérfejlesztéssel a fiatal kollégák számára is vonzó lesz háziorvosként dolgozni.”

Részletszabályok még nincsenek, de

egyes számítások szerint átlagosan, akár 30-40 százalékkal is növekedhet az alapellátásban dolgozók bére.

A kormányrendeletben az is szerepel, hogy a szakminisztériumnak jövő év végéig ki kell dolgoznia a praxisközösségek és csoportpraxisok jogi kereteit, működési szabályait. Ettől a Háziorvosok Online Szervezete gyorsabb és minőségibb betegellátást vár. A praxisközösségek többletjogosítványokat kaphatnának, például olyan gyógyszereket is felírhatnának, amiket most csak a szakorvosok tehetnek meg.