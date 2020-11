Idősek sávja: a legtöbben megértik és elfogadják a szabályt

Megosztás Tweet



Újra életbe lépett az idősek vásárlási sávja az élelmiszerüzletekben, patikákban és drogériákban. Mostantól hétköznapokon 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak ezekben az üzletekben. Az első nap tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbben megértik és elfogadják a szabályt – hangzott el az M1 Híradójában.



Hétköznap délelőtt 9 és 11 óra között már csak a 65 év felettiek vásárolhatnak az élelmiszerüzletekben, patikákban és drogériákban, és csak őket szolgálhatják ki. Az idősáv szabályainak betartatása most is az üzletek feladata. Ha valaki a felszólítás ellenére is megszegi a korlátozásokat, rendőrt kell hívni.

Az idősáv nem ismeretlen a boltoknak, hiszen már a járvány első hullámában is volt hasonló. Akkor azonban háromórás volt az idősáv.

Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter az M1-en azt mondta: nem korlátozni, hanem védeni szeretnék az időseket.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília azt kérte, hogy az idősáv ellenére, aki teheti, ne menjen tömegbe. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még nem tetőzött a járvány, a magyarországi települések 91 százalékában van igazolt fertőzött.

A címlapfotó illusztráció.