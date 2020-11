Felülmúlta a piacot a legnagyobb magyar kockázati befektető

Megosztás Tweet



A közel 70 milliárd forint tőkét kezelő GB & Partners a teljes portfóliójának 2019-es árbevételét közel másfélszeresére, 20,2 milliárd forintra növelte a korábbi évi 13,2 milliárd forintról, export árbevételét pedig megduplázta 11,7 milliárd forintra. Míg 2020 első félévéről a hazai statisztikák a kockázati-tőke aktivitás tekintetében csökkenő tendenciáról (összesen 9,5 milliárd forint kihelyezésről) számolnak be, az Alapkezelő ugyanebben az időszakban 7,1 milliárd forint új forrást helyezett ki hazai vállalkozásokhoz, melyet a harmadik negyedévben további 4 milliárd forinttal növelt.

Befektetéseinek középpontjában a dinamikus növekedési potenciálon felül a fenntarthatóság és az innováció, valamint mindezek együttese áll, különös tekintettel szolgáltatásuk vagy termékük nemzetközi piaci lehetőségeire, legyen szó egészségügyi innovációkról, okosváros technológiákról, digitális pénzügyi megoldásokról vagy egyedülálló alkotói értéket képviselő, formabontó fogyasztói termékekről.

A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. négy, mintegy 70 milliárd forint összesített jegyzett tőkéjű kockázati- és magántőkealapot kezel, amivel a legnagyobb független, magyar magántulajdonban lévő kockázatitőkealap-kezelő, az Invest Europe egyik teljes jogú magyarországi tagja. Portfóliótársaságainak 2019-es összesített árbevételi adatai több mint másfélszeres volumenről számolnak be az előző évihez képest, mely számadat alátámasztja az Alapkezelő befektetési politikájának sikerességét. A jelentős növekedés nem meglepő, az Alapkezelő befektetéseivel általában nem az organikus növekedést célozza, a portfólió tavalyi eredményei pedig igazolják operatív szakmai módszertanának indokoltságát, ami szerint pusztán a pénzügyi befektetés nem tesz sikeressé egy társaságot sem, mivel a növekedés új szervezeti és működési kihívások elé állítja azokat. A tapasztalt, de friss szemléletű alapkezelői üzletfejlesztő szakemberek bevonása pedig éppen a hatékony és eredményes döntéshozatalhoz vezető utakat rövidíti le. Ennek jelentőségét, a világméretű egészségügyi krízishelyzet is egyértelművé tette.

Az Alapkezelő és portfóliótársaságai szoros együttműködési összhangjáról számoltak be az év során a változatos portfólió kiemelt szereplői is: a fenntartható divatipar hazai hírvivője, a Nanushka, az ipari léptékű hatóanyagtisztítási technológia elöljárója, a RotaChrom, valamint az élhetőbb és okosabb város jövőjének jelenkori fejlesztői, az EPS Global és az Asura Technologies.

A fenntarthatósági kezdeményezéseit tekintve nemzetközi viszonylatban is szinte egyedülálló divatipari márka, a Nanushka, a tavalyi kereskedelmi eredménye alapján 406. lett az Európa leggyorsabban bővülő vállalkozásait összegyűjtő Financial Times listán. 2020-ban a globális divatiparon is éreztette hatását a világjárvány; nemzetközi divatbemutató események maradtak el, akadoztak a nemzetközi szállítások, bezártak boltok, s így a gyártási folyamatokat is újra kellett tervezni. Az új helyzetre való át- és berendezkedés közben a Nanushka egyre vonzóbb munkáltatóvá vált, s tovább tudta bővíteni csapatát olyan nemzetközi, főképp olasz és brit divatipari szakemberekkel, akik korábban ismert világmárkáknál bizonyítottak, mint a Gucci, vagy a Tom Ford, s akiknek kiválasztásában az Alapkezelő szakemberei is tevékenyen részt vettek. A márka kézzel fogható egyedisége és könnyedén elegáns esztétikuma a budapesti és a 2019-ben nyílt New York-i flagship store-ok mellett már a legújabb, London belvárosában elhelyezkedő üzletháznak köszönhetően is

egyre szélesebb körben elérhető és átélhető.

Sikereket könyvelhetett el a RotaChrom is, melynek páratlan egészségügyi technológiai eljárása olyan perspektívákat nyitott meg a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, vagy a szépségipar számára is, amik 4,3 milliárd forint árbevételt eredményeztek a Társaság számára 2019-ben. Erőforrásait ma hatóanyagtisztítási eljárásának nemzetközi terjesztésére, Észak-Amerika piacainak az Alapkezelővel szoros együttműködésben történő feltérképezésére és fokozatos építkezésre fordítja, amiben Byssz Róbert régióvezető – aki a Philipsnél 110 országban felelt a sales és marketing stratégia átalakításáért és fejlesztéséért – és Madarász László vezérigazgató – aki több mint 20 évet töltött vezetőként olyan piacvezető vállalatoknál mint a P&G vagy a Novartis – szakmai tapasztalataira is támaszkodhat.

Az Alapkezelő portfóliójában találunk olyan Társaságot is, mely a Távol-Keleten, egészen pontosan Kínában szerezte meg első jelentősebb piacait. Az EPS Global ugyanis a kezdeti 10 ezer után az Alapkezelő aktív közreműködésével 2020 végére már több mint 30 ezer parkolóhelyre nyert el koncessziós szerződést és ezzel a városi közlekedési- és parkolási okosrendszert üzemeltető szolgáltatásait fokozott hatékonysággal tudja alakítani, fejleszteni, valamint még több település számára értékesíteni a jövőben. A hazai léptékhez képest rendkívül magas számok nem mindennapi felelősséggel is párosulnak,

a Társaság az okosparkoláson is túlmutató városi közlekedés-szervező rendszerének további bővítése és hatékonyságának növelése ennek kíván megfelelni.

Tengerentúli kilátásokban az Asura Technologies sem szenved hiányt, hiszen új generációs videoanalitikát nyújtó szoftvermegoldásai nemrég kerültek bevezetésre az USA-ban egy, az Alapkezelővel szoros együttműködésben a járvány-ügyi nehézségek ellenére tető alá hozott új projektben. Innovatív megoldásait egyébként már 2018-ban elismerte a világ legnagyobb közlekedésügyi expo-ja, az Intertraffic Amsterdam, de a társaság rugalmas helyzetfelismerő képességéről ad tanúbizonyságot legutóbbi fejlesztése, a hivatalos Házi Karantén Rendszer applikáció is. Bár az Amerikai Egyesült Államokat is komoly gazdasági kihívások elé állítja a világjárvány okozta helyzet,

a mobilitás területét érintő változások felgyorsíthatják a döntéshozatali folyamatokat, valamint az új technológiákra vagy megoldásokra való váltást, átállást.

A GB & Partners változatos portfóliója révén nemzetközi szemszögből is követhette az élet szinte minden területét felforgató 2020-as év történéseit, a piaci változásokat. Európai és regionális szinten is prognosztizálható, hogy a járvány okozta nehézségek és korlátozások továbbra is velünk maradnak, tehát a korábbiakban meghatározott növekedési elképzeléseket és elvárásokat mérsékelni kell, amiben egyre hangsúlyosabb szerepet kell kapjon a professzionális pénzügyi tervezési kompetencia és annak szoros alapkezelői felügyelete, azaz az Alapkezelő által képviselt pénzügyi tudatosság még nagyobb értéket fog képviselni a befektetéseink számára.

Az Alapkezelő elsődleges befektetési célpontjai továbbra is a komoly fejlődési potenciállal bíró és jelentős innovatív tartalommal rendelkező vállalkozások

vagy ígéretes növekedési lehetőséggel kecsegtető nagyobb méretű projektek. Befektetési politikája alapján azokra a területekre összpontosít, amelyek kapcsán a korábbi ügyletekből adódóan már rendelkezik kellő tapasztalattal, szaktudással és kapcsolati hálóval.

Az Alapkezelő befektetési tevékenysége során kiemelt területeknek számítanak:

a divatipar

az alternatív pénzügyi megoldások (a fintech szektor)

a smart city és a mesterséges intelligencia

az orvosi műszerek és egyéb egészségügyi technológiák

valamint a vas- és acélipar.

Az Alapkezelő hitvallása továbbá kiterjed arra is, hogy mindig tudjon olyan szakembert vagy kollégát felmutatni, vagy újonnan leigazolni, aki az adott terület szakértője és/vagy az Alapkezelő kompetenciaközpontjának hiteles képviselőjévé tud válni. Ilyen szakemberként csatlakozott az Alapkezelőhöz a portfóliókezelési terület igazgatójaként Király Gábor, aki több évtizedes vezetői gyakorlata mellett, jogi- és vállalkozás-menedzsment tapasztalatát nemzetközi ügyvédi irodáknál, a CIB Banknál és a Magyar Nemzeti Banknál szerezte. Míg 2019-ben 4,3 milliárd forintot, addig 2020 első három negyedévében már 11 milliárd forintot fektettek be az Alapkezelő által kezelt alapok. A 2020-as év a nemzetközi terjeszkedésről szól a fenti kiemelt területeken, pl: újabb kínai városok okosparkolási projektje, olasz divatmárka akvizíció, Nanushka New York-i és londoni boltnyitás, amerikai hatóanyagtisztitó-központ akvizíció, brit e-money Társaság integráció voltak a legfontosabb eseményei az Alapkezelő és portfóliótársaságai mindennapjainak.

A GB & Partners számára a portfóliótársaságok eredménye az árbevétel mértékén és a profitrátán, valamint a növekedés és a nemzetközi terjeszkedés dinamikus ütemén túl, a hazai értékteremtésben is tetten érhető. A 2019-es eredmények alapján a portfóliótársaságok 20,2 milliárd forint árbevételt értek el, amiből 11,7 milliárd forint exportárbevétel volt, és nem utolsósorban összesen 2,15 milliárd forint adót fizettek meg.

Az Alapkezelő jelenleg elsősorban fintech, smart city, valamint acélipari és gépgyártási portfóliójának bővítésén dolgozik, így felkészülve várja ezekről a területekről a pénzügyi befektetésre nyitott kis- és középvállalatok érdeklődését.

A címlapfotó illusztráció.