Ismét hazudott az Index – állítja a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A portál ugyanis olyan cikket közölt vasárnap az országos tiszti főorvosról, amelyben ténybeli tévedés és csúsztatás is volt. Az Index a cikkben Müller Cecília szakmai engedélyeit és szakvizsgáinak hiányát emlegeti, pedig az országos tiszti főorvos munkájához ezekre nincs szükség. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint a világjárvány idején különösen nagy a felelősségük azoknak, akik álhíreket terjesztenek – hangzott el az M1 Híradójában.



„Müller Cecília nem tesz eleget a folyamatos továbbképzés követelményének, de tiszti főorvos ettől még lehet” – ezzel a hatásvadász címmel olvasható az országos tiszti főorvost támadó cikk az Indexen.

Az eredeti cím azonban még ennél is hangulatkeltőbb volt. Az Index kissé lejjebb maga is beismeri, hogy változtattak rajta. Kiderült ugyanis, hogy a magát függetlennek, objektívnek tartó portál ezúttal is álhírt terjesztett.

Az Index most egy másik portál,

a Gyurcsány Ferenc vezette DK-hoz közel álló Hírklikk hírére csapott le.

A Hírklikken tegnap reggel hét órakor jelent meg, és azóta is olvasható, hogy Müller Cecíliának nincs praxisengedélye.

Két és fél óra sem kellett a vasárnap reggel dolgozó Index-munkatársaknak, 9.24-kor már közölték is a hírt: „Müller Cecíliának nincs praxisengedélye.”

Kérdés, hogy a mások idejével szívesen foglalkozó Indexnél két és fél óra elegendő-e ahhoz, hogy kellőképpen körbejárják egy ilyen információ hitelességét. Megtörtént-e a tényellenőrzés? Megkérdezték-e az érintettet? Vagy ellenőrizték-e, hogy egyáltalán mik a törvényi feltételei a tiszti főorvosi pozíciónak?

Úgy tűnik: nem.

Megtette helyettük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és közleményben világosították fel az Index.hu-t például arról, hogy praxisengedéllyel a háziorvosoknak kell rendelkezniük.

Azt írták:

„Újra hazudott az Index. Korábban a veszélyhelyzetről hazudtak, most a tiszti főorvost támadták hazugsággal.”

Az Index szerkesztősége az érintettek megkérdezése előtt ferdített és csúsztatott. Az internetes portál félinformációkat jelentet meg azt sugallva, hogy megkérdőjelezhető az országos tiszti főorvos szakmai hozzáértése.

Egy világjárvány idején különösen káros társadalmi hatása van az álhíreknek – mutatott rá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője az M1-en.

A közmédia küldetésének tekinti az álhírek elleni harcot.

A világjárvány tavaszi első hulláma óta külön rovatban mutatja be és cáfolja az M1 Híradóiban az álhíreket.

Így tettek a szocialista Korózs Lajos kamuvideójával, amikor egy álmentős sztorival akarta lejáratni a magyar védekezést. De így tettek múlt héten is, amikor szintén hazugságon kaptuk az Indexet. Akkor azt híresztelték, hogy a kormány februárig meghosszabbította a szigorú óvintézkedéseket.

Ahogy most sem, úgy a múlt héten sem kért bocsánatot az Index. Helyette akkor a közmédiára támadtak.

A nagy leleplezésnek hitt írás végül lekerült a címlapjukról,

miután a közmédia helyretette az Indexet.

A címlapfotó illusztráció.