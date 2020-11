Aki most térkövezne, az készüljön a legrosszabbra

Képünk illusztráció (Forrás: koviko.hu)

Aki most találja ki, hogy térkövet szeretne lerakatni a kertjében, annak nagy valószínűséggel legalább márciusig kell várnia arra. A szakemberek már a koronavírus-járvány előtt is komoly terhelés alatt álltak, a rendkívüli intézkedések miatt sok ügyfél elbizonytalanodott és csúsztatást kért, ez a jelenség pedig most csúcsosodott ki, és a térkövezők hónapokkal előre be vannak táblázva. Kovács Vilmos, a Kovi-Kő Térkőgyár ügyvezetője elmondta: a kivitelező kiválasztásakor a legfontosabb a megbízhatóság, ami a leggyakrabban már az árajánlat adása során ki szokott derülni.

Ahogy a koronavírus márciusban megjelent Magyarországon, sok vásárló pánikba esett, és kérte a kivitelezőktől a térkövezés elhalasztását. A csúsztatott munkák jelentős részét ezekben a hónapokban pótolják a szakemberek, így aki most gondolkozik térkőben, annak akár fél évet is várnia kell, mire viszontláthatja azt a kertjében.

Kovács Vilmos, a Kovi-Kő Térkőgyár ügyvezetője arról beszélt, hogy a szakemberek már a koronavírus előtt is le voltak terhelve, a torlódás pedig elképesztő késéseket eredményez most az egész építőiparban.

„A szakmában van egy bizonyos szezonalitás. A térkövezők december második hetétől január utolsó hetéig a fagyok miatt jellemzően nem szoktak munkát vállalni. Ehhez adódik hozzá, hogy a legtöbb szakembernek már most két-három hónapra való megbízása van, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki most foglal, annak leghamarabb március-áprilisban lesz térkő az udvarán” – magyarázta.

Az új kedvezmények tovább nehezíthetnek a helyzeten

A Kovi-Kő Térkőgyár ügyvezetője arról is beszélt, hogy a régi motorosnak számító szakemberek decemberben előkészítenek annyi munkát, hogy egész télen tudjanak dolgozni. Ilyenkor a térkő alapját készítik el előre, amin főként személyautóval lehet közlekedni. Az alapnak ez nem árt, sőt, javít rajta. Ráadásul így tavasszal az első gyártásoknál azonnal rakhatják is le a térköveket.

Kovács Vilmos hozzátette, hogy aki már most meg szeretné rendelni a térköveket, annak az extrém hosszú kivitelezői várólisták miatt érdemes olyan céget választania, ahol külön díj nélkül tárolják is az elkészült építőanyagokat.

„Jövőre talán még ennél is nehezebb lesz a helyzet a kormány által bejelentett új otthonteremtési és otthonfelújítási kedvezmények miatt, amik nagyon erős élénkítő hatást fognak eredményezni az ingatlanpiacon. Erre reagálva sokan el is tolják a munkákat 2021-re, amikor kedvezőbb feltételek mellett lehet majd építkezni” – értékelt.

Mik a trendek?

Arra a kérdésre, hogy mi alapján lehet kiválasztani a tökéletes térkövet, Kovács Vilmos úgy felelt: minden esetben első az ízlés, hogy fazonban, színben, hangulatban mi illik oda a kertbe. Emellett fontos szempont az ár-érték arány, valamint az is, hogy milyen határidővel érkezik meg az adott térkő.

Kivitelezői szempontból a megbízhatóságra kell nagyon odafigyelni, ami általában az árajánlat során ki szokott derülni. Ha valaki egy héten belül ígér ajánlatot, de az nem érkezik meg, az már intő jel lehet, ahogy az is, milyen részletességgel adja meg a terveket. Érdemes továbbá mindig megnézni a referenciamunkákat is.

A trendekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy évek óta nagy divat a négyzet és a téglalap alakú térkő, azon belül pedig a pasztell és a barnás árnyalatok. Emellett sokan kedvelik a minimalista dizájnt, amiben az egyszerű formák mellett egyszerű színek, így a szürke és az antracit dominálnak.

A kiválasztásnál laikusként azt kell megnézni, hogy a termék oldalán megfelelőek legyenek a távtartók, így azt könnyebb lerakni, és a minőség is jobb lesz, a fugaméretben nem keletkeznek eltérések. Ha oldalról darázsfészkes a térkő, azaz kavicsszemek kerülnek egymás mellé, közöttük pedig hézag található, akkor télen a befolyó csapadékvíz megfagy és kárt tesz a termékben.

Kovács Vilmos azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint csak a szabványoknak megfelelő, független betonvizsgáló laborban bevizsgált térkövet vásároljunk.

Összefoglalva, a járvány okozta bizonytalanság és a szakemberek leterheltsége miatt a 2021-es évben sem lesz könnyű a térkövezéshez szakembert és anyagot biztosítani, főleg ha tavaszra tervezzük a munkát. A térkövet és a szakembert is érdemes lekötni még az idén.