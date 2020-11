„Legyen mindenki számára világos, Magyarország nem zsarolható!”

Megosztás Tweet



Varga Judit igazságügyminiszter a BBC Hard Talk című műsorában az EU-s támogatások kiutalásának jogállami feltételekhez kapcsolása körüli vitáról beszélt. Tisztázta azt is, hogy Magyarország nem zsarolható és ez mindenki számára világos kell, hogy legyen.

„Sajnálom, hogy a Európa talán legismertebb és legnézettebb politikai műsorában 24 perc alatt is csak a jól ismert panelekre épülő vádakra futotta: CEU, civiltörvény, index.hu, haldokló sajtószabadság, beteg demokrácia, stb.. Annak viszont örülök, hogy az interjú segítségével sok európai barátunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy a jogállamiság leépítéséről szőtt brüsszeli narratíva álságos és hamis”– írta Varga Judit igazságminiszter a Facebook közösségi oldalán annak kapcsán, hogy interjút adott a BBC Hard Talk című műsorában.

Írta arról is, hogy az interjú során hamar kiderült, hogy a magyar ellenzék hathatós segítségével felépített,

hazánk ellen a nyugati sajtóban zajló, összehangolt dezinformációs kampány könnyedén kidurran, ha az ember jogi érvekkel és szikár tényekkel felel a vádaskodásra.

Az interjúban elmondta, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor a közösség mottója az egység a sokszínűségben volt, ugyan úgy mint ma is. „Ez azt jelenti, hogy a nemzeti identitás sokfélesége ugyan olyan fontos, mint az egység. Magyarország nagyon erősen Európa-párti ország. Ezt évszázadok óta bizonyítjuk, mindig is idetartoztunk” – mondta az interjúban. Hozzátette, most azt látják, hogy a szerződéses keret, amelyhez 16 éve csalatkozott Magyarország nagy változásokon megy keresztül.

Facebook-bejegyzésében pedig kijelentette, bármilyen hangerőn is kiabálják, bármennyiszer ismétlik is el, hogy Magyarország és Lengyelország akadályozta meg a történelmi megállapodást, a valóság ezzel szemben az, hogy és egyre több próbálkozás történik egy olyan föderalista unió megteremtésére, amelyet Magyarország sosem akart.

azoké a morális felelősség, akik az uniós szerződéseket megkerülve, ideológiai okokból át akarják írni a 27 uniós állam-és kormányfő egyhangú júliusi megállapodását.

Bejegyzésében kihangsúlyozta, Magyarország nem zsarolható és ez mindenki számára világos kell legyen. Hozzátette, amint visszatérnek az uniós vezetők a korábban egyhangúan elfogadott megállapodáshoz, vagy egy, ideológiai zsarolástól mentes és az uniós szerződéseknek megfelelő szöveg kerül újra a tárgyaló asztalra, Magyarország elsőként fogja azt elfogadni.

„Addig is mindent megteszünk, hogy Magyarország és a magyar emberek hangja egyre hangosabban hallatsszon Európa-szerte, mert hisszük, hogy erre a tiszta, őszinte hangra rég nem volt akkora szüksége az öreg kontinensnek, mint napjainkban. A haza minden előtt!” – zárta gondolatait Varga Judit.

A BBC-nek adott teljes interjú itt tekinthető meg:

A címlapfotó illusztráció.