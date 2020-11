A NASA és az ESA képviselői is előadnak a pécsi konferencián

Megosztás Tweet



Az amerikai és az európai űrkutatási szervezet, a NASA és az ESA képviselői is felszólalnak a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szerdai online térinformatikai konferenciáján – közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a PTE földrajzi intézete már nyolcadik éve ad otthont a nemzetközi GIS Day-hez (a térinformatika nemzetközi napja) csatlakozó rendezvénynek.

Az előző évekhez képest rendhagyó módon, online térben megrendezendő eseményen olyan cégek és szervezetek előadásait hallgathatják meg az érdeklődők, amelyek a geoinformatika, térinformatika és távérzékelés élvonalában működnek.

Az előadók a NASA JPL, az ESA, az ESRI, az L3Harris, a CapellaSpace, a Lutra Consulting, a WRI, a Prágai Károly Egyetem és a Salzburgi Egyetem képviselői és oktatói közül érkeznek.

A szakemberek térbeli adatok kezeléséről, GIS oktatásról, távérzékelésről és sok más érdekes témákról beszélnek a GIS day at the University of Pécs című Facebook-esemény internetes oldalon szerdán 10 órától követhető eseményen.

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát mindenki előre jelezze az esemény Facebook-oldalán.

A címlapfotó illusztráció.