Frakkal jótékonykodik a Magyar Posta

A közmédia Jónak lenni jó jótékonysági programja az idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja. Eddig a legfrissebb adatok szerint 9 478 500 forintot sikerült összegyűjteni a nagylelkű támogatóknak köszönhetően. A Magyar Posta is felajánlással csatlakozott a jótékonysági akcióhoz – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője elmondta: tavaly indították a mesehősök sorozatot az MTVA-val együttműködésben, és már tavaly is felajánlották a kibocsátott és első alkalommal aláírt bélyeget, illetve az első napi borítékot fix áron.

Idén folytatódik ez a sorozat, tavaly Süsü, a sárkány, most pedig Frakk, a macskák réme került bélyegre, és ebből is a legelsőt, melyet a posta elnöke, Hegmanné Nemes Sára és az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel is aláírt, ajánlják fel árverésre. Az egyedisége miatt ez rendkívüli értékkel bír.

Mindeközben más szempontból is mérföldkőhöz érkezett a Magyar Posta: a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás valósult meg, egy 15 ezer négyzetméteres logisztikai depó, ami az egész országban egyedülálló. Az 5 milliárd forintból Fóton megépült depó mintegy 300 munkahelyet ad, valamint a főváros és az agglomeráció között a legnagyobb forgalmat ez a logisztikai üzem látja el.