Ausztriában napok óta tart a vita, hogy szigorítsanak-e tovább

Ausztriában napok óta tart a vita és a bizonytalanság, hogy kell-e tovább szigorítani. Múlt héten kedden lépett életbe például az éjszakai kijárási korlátozás, a rendezvénytilalom, és az éttermeket, szállodákat is akkor zárták be. Azóta tíz nap telt el, és több szakértő szerint továbbra is sok a kontaktus, az emberek közötti találkozás. A fő kérdés, hogy be kell-e zárni az óvodákat és az általános iskolákat is. Egyelőre nincs döntés – derült ki az M1 Híradójában.