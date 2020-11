Jó ügy mellé állt Harsányi Levente

Megosztás Tweet



A Talpra magyar műsorvezetője is támogatja a Jónak lenni jó kampányt, mely idén az autista gyermekeket és családjaikat támogatja.

Siklósi Beatrix (Fotó: Nemzeti Fotótár/Szigetváry Zsolt)

A közmédia kilencedik alkalommal rendezi meg a Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányát, amellyel idén az autista gyermekeket és családjaikat szeretnék támogatni.

Ennek kapcsán beszélgetett Harsányi Levente Siklósi Beatrixszal, a Kossuth Rádió csatornaigazgatójával, a Jónak lenni jó projektvezetőjével, valamint Szijjártó-Nagy Szilviával, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnökével.

"Ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi az a társadalmi probléma, ami most nagyon sok családot érint, és ehhez képest keveset beszélünk róla, akkor a mi válaszunk erre egyértelműen az autizmus. Valószínűleg azért beszélünk róla keveset, mert nem értjük, mit is jelent ez az állapot. Az Együtt az Autistákért Alapítvány célkitűzése ezért az edukáció" - mondta el Szijjártó-Nagy Szilvia, aki azt reméli, hogy a megértés magával fogja hozni az elfogadást is.

Siklósi Beatrix kiemelte, hogy a kampány keretében idén is várják a művészek, színészek, sportolók felajánlásait, akik személyes tárgyaikkal tovább tudják növelni a befolyó összeget. Ezen tárgyak megvásárolhatók lesznek, illetve néhány kiemelt relikviára aukció keretében lehet majd licitálni. Beatrix továbbá felkérte Leventét, hogy csatlakozzon a kampányhoz, aki természetesen igent mondott.

December 20-án csak néhány tárgyat fogunk árverésre bocsájtani, és továbbra is várjuk a különféle felajánlásokat, színészektől, művészektől, sportolóktól, és már érkeznek is szép számmal, amelyeknek a fotóit ki fogjuk tenni a Jónak lenni jó! oldalára, ahol meg lehet nézni és meg lehet vásárolni őket, és ezen a megvásárolt termékek értéke is odajut majd az alapítványhoz.

Az alapítvány szakmai együttműködő partnere a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a tervek szerint a diagnosztikai és terápiás centrum a XIII. kerületben, az intézet Gyermek téri épületében kap majd helyet. Az Autista Mintaház - Diagnosztikai és Terápiás Centrum fontos küldetése, hogy minden ott gondozott gyermek fejlődését személyre szabott terápiás eljárásokkal segítsék a lehető legjobb életminőség elérése érdekében.

A leendő Autista Mintaház vezetője, Szelecki István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című reggeli műsorában beszélt arról, hogy milyen ellátásra van szüksége az autizmussal élőknek:

Teljesen más megközelítésre van az ő esetükben szükség, kezdve akár a tárgyi feltételektől, az infrastruktúrától, a személyi feltételekig, módszertanig. Szinte minden más. Nekik nagyon sok olyan problémájuk van, amikre nekünk válaszolnunk kell. A térben és időben való tájékozódástól a kommunikációs problémákig, a szociális kapcsolatteremtés zavaraiig, és ezekhez mind speciális módszerek és eszközök kellenek.

Egy hívás is nagy segítség!

A közmédia Jónak lenni jó! egész napos műsorfolyama december 20-án várja a nézőket és hallgatókat. Az adományvonal, melyen keresztül eddig 1,3 millió forint folyt be, továbbra is várja a hívásokat: a 13616-as számot tárcsázva, vagy a 13616-as számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az autista gyerekeket és családjaikat segítő Együtt az Autistákért Alapítványt.