Ezekben a témákban módosítaná az alaptörvényt a kormány

Több területen is módosítaná a kormány az alaptörvényt. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a családok és az egyetemek védelme miatt is szükség van erre, de a közpénzek védelmében is nyújtottak be módosító javaslatokat. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke nyújtotta be a parlamentnek azt a törvénymódosítást, amely több helyen is átírná a választási törvényt – derült ki az M1 Híradójából.