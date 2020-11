Az iskolák digitális oktatással, a boltok egyedi nyilvántartással segítik a védekezést

Szerdától digitális oktatásra tértek át a középiskolák a 9. évfolyamtól, és a felsőoktatás is. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák továbbra is nyitva vannak, természetesen a már korábban bevezetett járványügyi szabályokat ugyanúgy be kell tartani – hangzott el az M1 Híradójában.