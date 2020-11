A szabályok betartásával nemcsak magunkat, hanem a többi embert is védjük

Megosztás Tweet



Szerdától érvényes a kijárási tilalom este 8 órától hajnali 5 óráig. Szigorodnak a maszkhasználat szabályai is. A tízezernél nagyobb lélekszámú települések vezetői határozhatnak arról, hogy hol és mikor kötelező viselni. A főszabály szerint mindenhol, kivéve a parkokban vagy például futás közben – hangzott el az M1 Híradójában.



Miután kedd délután 180 igen és egy nem szavazat mellett elfogadta az Országgyűlés a rendkívüli jogrend meghosszabbításáról szóló javaslatot, Orbán Viktor miniszterelnök aláírta a rendeletet. A kormányfő úgy fogalmazott: ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, együtt ismét sikerülni fog.

„A parlament megadta a rendkívüli felhatalmazást, a rendeleteket megalkottuk, a korlátozó szabályok kedd éjféltől életbe léptek. Arra kérem önöket, mindannyian tartsuk be őket, vigyázzunk egymásra, különösen vigyázzunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, különösen a beteg honfitársainkra, ha betartjuk ezeket a szabályokat, összefogunk, akkor együtt ismét sikerülni fog” – hangsúlyozta.

Ágy van, gépek vannak, ember is van, csak több a beteg, mint ahánynak az egészségügyben dolgozók meg tudják adni a legmagasabb szintű ellátást. Így már nem lehetett várni az intézkedésekkel

– mondta az M1-nek adott exkluzív interjúban a kormányfő.

Járvány idején az emberek egészségének védelme a legfontosabb – hangsúlyozta az M1-en Varga Judit igazságügyi miniszter.

„Egyértelmű, hogy a fegyelmezettség az egyfajta komolyabb számonkéréssel is kell hogy társuljon. De nagyon fontos szerintem az önálló, jogkövető magatartás. Az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szeretteinkre, a családtagjainkra, tartsuk be a már talán elcsépeltnek hangzó, de még mindig nagyon fontos higiéniai előírásokat, a kézmosást, a védőtávolság megtartását, a maszkviselést” – fogalmazott.

Szerdán nulla órától érvénybe léptek a rendeletek

Miután kedd este a Magyar Közlönyben is megjelentek a kormányrendeletek, így azok szerda 0 órától érvénybe léptek. Így többek között a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok is. Vagyis szerda este 8-tól csak azok tartózkodhatnak a lakóhelyükön kívül, akik munkába vagy munkából tartanak haza, vagy versenyszerű sportolók, és ebből adódóan kell edzésre, versenyre menniük.

Ehhez igazolásra van szükségük, amelyhez iratmintát találnak a Koronavírus.gov.hu weboldalon. Az értelemszerűen kitöltendő formanyomtatványon fel kell tüntetni a munkavállaló vagy sportoló lakó-, tartózkodási vagy szálláshelyét, illetve a munkahelye nevét és pontos címét. A nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, hogy milyen okok miatt van szükség az igazolásra.

A honvédséget is bevonták

Szerda délben közzétett Facebook-videójában a miniszterelnök arról beszélt, hogy a honvédséget is bevonják a kijárási tilalom és a közrend fenntartásába, illetve ott, ahol lehetséges, az egészségügyre nehezedő teher viselésébe is.

A rendőrség már szerda hajnalban országos ellenőrzésbe kezdett, amiről egy rövid videó is felkerült a Police.hu-ra. A kisfilmben bemutatják, hogy országszerte több helyszínen is ellenőrizték a szabályok betartását a járőrök.

Az első tapasztalatokról azt írják a videó alatt: „Az emberek megértették, hogy a járvány terjedésének visszaszorítása, az ennek érdekében hozott szabályok betartása mindannyiunk közös felelőssége.”

Kötelező a maszk viselése a közterületeken is

Kedden jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy kötelező maszkot hordani a közterületeken is. Minden tízezer főnél nagyobb településre vonatkozik a szigorítás. A polgármesterek dönthetik el, hogy hol kell felvenni a maszkot közterületen. Ezzel arra is lehetőségük nyílik, hogy a járványügyi adatok alapján később újabb területekre terjesszék ki a korlátozást.

Az új szabályok mellett a korábbiak is érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a hat évnél idősebbeknek kötelező maszkot viselniük a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, a várótermekben, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postán, a levéltárakban, az ügyfélszolgálatokon és az egészségügyi és a szociális intézményekben is. Nem kötelező viszont a maszk sportolás közben, a parkokban és a zöld területeken.

Csak a maszk nyújt megfelelő védelmet

Katonákkal együtt ellenőrzi a maszkviselés és más védelmi intézkedések betartását a rendőrség – erről Kiss Róbert rendőr alezredes beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. Kiemelte, akik nem viselnek maszkot, szabálysértést követnek el, amiért figyelmeztetést vagy bírságot is kaphatnak.

„A maszk csökkenti a fertőzés esélyét” – mondta Bense Tamás háziorvos. Kiemelte: a szabály betartásával nemcsak magunkat, hanem a többi embert is védjük.

Csak a maszk nyújt megfelelő védelmet a vírus ellen, mert a sálaktól és kendőktől eltérően a be- és a kiáramló levegőt is csaknem százszázalékos hatékonysággal szűri. Ezt magyarországi kutatások is megerősítették.

„A kötelező maszkhasználat megakadályozza a vírus terjedését” – hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. Merkely Béla azt mondta: a fertőzés tünetei tíz nap alatt alakulnak ki, így a most életbe léptetett intézkedések hatásai csak később jelennek meg a statisztikákban.

A szabályok betartása most a legfontosabb

A miniszterelnök az interjúban arról is beszélt: ha az emberek korábban nem tartották volna be a szabályokat és nem lettek volna fegyelmezettek, akkor hamarabb kellett volna bevezetni a szigorításokat.

„Ha nem lettek volna az emberek elég fegyelmezettek, és nem hordták volna a maszkot úgy, ahogy tették, akkor hamarabb jutottunk volna el ahhoz a ponthoz, amikor meg kellett volna hozni a kijárási tilalomra vonatkozó intézkedéseket. Tehát jó, hogy hordták a maszkot, de ez eddig volt elég. Itt a vége, most már másra van szükség” – magyarázta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a védőeszközök szinte korlátlanul rendelkezésre állnak Magyarországon, a mostani szigorításokkal pedig megőrizhető az egészségügy működőképessége is.

A címlapfotó illusztráció.