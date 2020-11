Tiltakozik a Fidesz a volt cinkotai strand beépítése ellen

Megosztás Tweet



A Fidesz tiltakozik az ellen, hogy a főváros balliberális vezetése lehetővé tenné a volt cinkotai strand területének beépítését – jelentette be Szatmári Kristóf, a párt országgyűlési képviselője kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

A Fővá­rosi Önkormányzat jelenleg végzi a településszerkezeti terv felülvizsgálatát, amelyben az egykori strand területének rekreációs célú besorolását építési területté minősítenék át – közölte a politikus.

Az átminősítés lehetővé tenné a 22 ezer négyzetméteres területen egy akár 35 ezer négyzetméter hasznos alapterületű, a Sugár üzletközponthoz hasonló méretű pláza építését – tette hozzá.

Mint elmondta, a strand fontos közösségi terület volt a XVI. kerületben, ám a rendszerváltást követően megszűnt, majd magántulajdonba került.

Az önkormányzat azóta is azért küzd, hogy a kertvárosban közösségi térként őrizzék meg a területet, de a főváros a kerület megkerülésével akarja végrehajtani az átminősítést - ismertette.

Szatmáry Kristóf felszólította a fővárost, hogy „fejezzék be a kerület büntetését”.

Már lenullázták a kerületben az útépítéseket, megszüntették a lomtalanítást és most a zöldterülettől fosztanák meg a kerületben élőket – mondta a politikus.

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere (Fidesz-KDNP) a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a fővárosi vezetés újra egyértelműen jelzi, hogy "mi kertvárosiak számukra nem számítunk". Ebben a helyzetben azt reméli, hogy az önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazatával támogatja majd a zöld terület megőrzését célzó javaslatát.

Hozzátette, hogy az átsorolási szándék azt is mutatja, hogy a főváros vezetése csak szavakban zöld.

Ugyanakkor - folytatta -, még reménykedik abban, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet adta döntési jogával élve megakadályozza a terület átminősítését – mondta a polgármester.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terület gazdájának korábban többször kifejezett szándéka volt a plázaépítés, amit eddig akadályozott a rekreációs célú besorolás.

Szintén kérdésre válaszolva arról is szólt: a döntés akadályozná azt a tervet, hogy a jelenleg szintbeli HÉV-kereszteződés helyett egy külön szintű csomópontot hozzanak létre.