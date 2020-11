Már érkeznek felajánlások a Jónak lenni jó! akcióhoz

Megosztás Tweet



A kampány elkezdődött, már várják a felajánlásokat a közmédia jótékonysági akciója, a Jónak lenni jó! javára, amellyel idén az autista gyermekeket és családjaikat támogatják.



Az adományvonal már él: a 13616-as számot tárcsázva vagy a 13616-as számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az autista gyerekeket és családjaikat – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője elmondta: az idei kampány kedvezményezettjével, az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal egyeztetve a felajánlásokból egy olyan központ létrehozását szeretnék támogatni, ahol a szakemberek diagnosztizálni tudják az autizmus állapotát és terápiás megoldásokat tudnak javasolni az érintetteknek.

Mint hozzátette, azért is álltak az ügy mellé, mert az autizmus nagyon nehezen ismerhető fel, ma már fontos társadalmi kérdés, a felmérések szerint megközelítőleg minden ötödik családot érinti.

Hiszem, hogy összefogással idén is hozzájárulhatunk egy jó ügy sikeréhez. Emellett pedig meg tudjuk ismertetni a közvéleményt az autizmussal kapcsolatos kérdésekkel is

– fogalmazott Siklósi Beatrix.

Hozzátette: várják a felajánlásokat mindazoktól, akik ezt a célt szívükhöz közel állónak érzik. Elmondta, hogy Hosszú Katinka úszó, aki eddig is sokat segített már a kampányban, most is jelentkezett és a Nemzeti Színház színészei is jelezték, hogy csatlakoznának az akcióhoz.

A szervezők várják a művészek, sportolók személyes tárgyait, amelyek áruba bocsátásával szeretnének segíteni az autista gyerekek fejlesztését segítő központ létrehozásában. Jelentkezni a jonaklennijo@mtva.hu e-mail címen lehet,

a mediaklikk.hu Jónak lenni jó! oldalon pedig folyamatos tájékoztatást nyújtanak a nézőknek, hogy hol tart a kampány – mondta Siklósi Beatrix.

A tervek szerint december 20-án egy reggeltől estig tartó műsorfolyammal zárul a jótékonysági kampány, amelybe a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik valamilyen formában – közölte.

A kedvezményezett Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy egy élhetőbb világot teremtsenek az autizmus spektrumzavarral élőknek,

ahol az embertársaik megértik, elfogadják és segítik őket a mindennapi életben.

Az alapítvány szakmai együttműködő partnere a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a tervek szerint a diagnosztikai és terápiás centrum a XIII. kerületben, az intézet Gyermek téri épületében kap majd helyet.

A címlapfotó illusztráció.