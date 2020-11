86 éves korában szabadulhat a Lamborghinivel gyorsuló drognagyi

Megosztás Tweet



Vádat emeltek az ellen a – most már 71-dik évében járó – drogkereskedő nő ellen, aki 200 millió forint értékű kábítószert hozott Hollandiából Magyarországra. Tavaly, amikor elfogták még nem töltötte be a 70-et, akkor nevezték el többen drognagyinak. Ha beismeri a bűncselekményt, 15 évvel megúszhatja, és 86 éves korában szabadulhat – hangzott el az M1 híradójában.



A rendőrök 2019 januárjában csaptak le a drognagyira, amikor egy kábítószerrel telepakolt autóval megérkezett Hollandiából és egy óbudai társasház mélygarázsában átadta a szállítmányt a fiának, valamint két másik társának. A kocsiban kialakított rejtekhelyekben 200 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök, mondta akkor a helyszínen az M1-nek az ORFK szóvivője.

„Egy III. kerületi társasház egyik lakásában, illetve a mélygarázsban összesen négy embert fogtak el. A kábítószer szállítására használatos autó mellett külön csomagolva extasy tablettákat, illetve amfetamint találtak a rendőrök és a kábítószer deponálására szolgáló lakásban több kilogramm kokaingyanús anyagot” – ismertette a tényállást Gál Kristóf az ORFK szóvivője.

A drognagyit és három társát a bíróság két nap múlva letartóztatta. Az ügyészség most vádat emelt a bűnszervezet tagjai ellen.

Gasz Péter, Fővárosi Főügyészség szóvivőt helyettesítő ügyésze elmondta: „A Fővárosi Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat négy fővel szemben. A bűnszervezet vezetője az első rendű vádlott, akire az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta. A többi vádlott vonatkozásában határozott idejű szabadságvesztés büntetés az indítvány.”

A drognagyit és a fiát most az az ügyvéd képviseli, aki korábban bíróként elítélte őket.

Surdy Miklós 2014-ben a Pest Megyei Bíróság bírájaként kábítószer-kereskedelem miatt 8, illetve 10 év fegyházbüntetést szabott ki rájuk.

A bűnszervezet vád szerinti vezetője a kábítószer mellett luxusautókkal is kereskedett.

2007 augusztusában ő vezette azt a Lamborghinit, ami – egy feltehetően gyorsulási verseny közben – összeütközött egy Porschével az M1-es autópálya bevezető szakaszán.

Mindkét kocsi totálkáros lett és kiégett.

A drognagyi 2016-ban szabadult legutóbbi börtönbüntetéséből, amit szintén kábítószer-kereskedelem miatt kapott. Ha most beismeri a bűncselekmény elkövetését, legfeljebb 15 évre ítélhetik, viszont kedvezményt már nem kaphat és le kell ülnie azt a két és fél évet is, amit korábban elengedtek neki. A most 71 éves drognagyi így 86 és fél éves korában szabadulhat a börtönből.