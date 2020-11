Itt olvashatja Orbán Viktor rendkívüli bejelentésének részleteit

A járvány terjedése felgyorsult, Ausztriában másfélszer annyi a fertőzött, mint Magyaországon. Ez azért fontos, mert Magyarország öt-hét nappal követi Ausztriát. Ha ez így lesz, akkor decemberre a kórházak elérik a teljesítőképességük határát – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés keddi ülése után a Facebookra feltöltött videójában.

„A járvány most is, mint tavasszal az idősek életét veszélyezteti leginkább. A politikai vitákat most félre kell tenni. Gyors cselekvésre van szükségünk. Legutóbb is két hét kellett, hogy az Országgyűlés olyan jogszabályokat fogadjon el, amivel büntetni kell a maszkviselés szabályait. Ebben a helyzetben ez végképp abszurd. Ha a vírus terjedése gyors, akkor nekünk is gyorsnak kell lennünk” – tette hozzá a miniszterelnök.

Kiemelte, hogy a kormány úgy döntött, ma éjféltől ismét bevezeti a rendkívüli jogrendet. És arra kérik az Országgyűlést, hogy ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg.