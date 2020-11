Egymillió forintos büntetést is kaphat a szabályszegő vendéglátóhely

Megosztás Tweet



Életbe léptek az új, az eddigieknél valamivel szigorúbb óvintézkedések. Már az éttermekben és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszk. A rendőrök is szigorúbban ellenőriznek mostantól, és várhatóan gyakrabban büntetnek majd, mint eddig. Az országos tiszti főorvos szerint egyszerű a képlet: akkor lehet lassítani a terjedést, ha minél többen betartják a szabályokat – hangzott el az M1 Híradójában.



Hétfőtől szigorodtak a szabályok. Az éttermekben addig maszkban kell lenni, amíg a vendég az asztalhoz ér, vagy onnan felállva mosdóba megy, de az asztalnál ülve már levehető.

Olyan vendéglátóhelyeken, büfékben vagy szórakozóhelyeken, ahol állva, illetve bárpultnál fogyaszt valaki ételt vagy italt, kizárólag ennek időtartamára nem kell hordani a maszkot, beszélgetéshez viszont már fel kell tenni.

Az étteremtulajdonosok többségét nem érte váratlanul a szigorítás. Azt mondják, ezeket a szabályokat eddig is betartották és betartatták.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta,

több rendőr és többször ellenőrzi majd a szabályok betartását, mint korábban.

Magánszemélyek 150 ezer, míg a bolttulajdonosok akár egymillió forintos bírságot is kaphatnak, ha nem tartják be a szabályokat. Sőt, az üzletek akár a bezáratást is kockáztathatják.

Müller Cecília ismét az egyéni felelősségre hívta fel a figyelmet az operatív törzs tájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos azt mondta: nincs sok szabály, azok követhetők, ezért azok betartása nem követel senkitől rendkívüli erőfeszítést.

Láthatjuk azt, hogy erőteljes a járvány második hullámában a jelenlegi felfutó szakasz, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy még szigorúbban, még következetesebben betartsuk azokat a járványügyi intézkedéseket, amelyek a járvány terjedésének a fékezését szolgálják, és a járványgörbe ellaposítását célozzák meg

– hívta fel a figyelmet.

Müller Cecília újra felhívta a figyelmet arra is, hogy akinek tünete van, semmiképpen ne menjen közösségbe, a másfél méteres távolságot pedig lehetőleg mindenki tartsa.

A címlapfotó illusztráció.