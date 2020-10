A Déli Körvasút bővítésével még könnyebb lesz a közlekedés

Megosztás Tweet



Megjelent a Déli Körvasút bővítésére vonatkozó kivitelezési közbeszerzés, ezzel az utóbbi száz év legjelentősebb fővárosi vasúti fejlesztése indul el – közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. pénteken.

A kivitelezési munkákat a kormány döntése szerint európai uniós forrásokból finanszírozzák. A beruházást az Európai Unió – a már épülő déli összekötő vasúti híd támogatási okiratában – előzetesen támogatta, mint ahhoz csatlakozó, azzal összefüggő szakaszt. A NIF tenderén kiválasztott kivitelező a szerződés megkötése után a kiviteli terveket és az organizációs ütemtervet készíti el először, az építési munkák javarészt várhatóan 2022-ben indulnak – írták.

Kiemelik:

a beruházással Kelenföld és Ferencváros állomások között elkezdődhet a harmadik – egyes szakaszokon pedig a negyedik – vágány, valamint a Közvágóhídnál és Nádorkertnél új megállóhelyek építése.

A fejlesztéssel teljesen átépülhet a vasúti infrastruktúra, és új, nagy hatásfokú, Magyarországon másutt eddig nem alkalmazott zajvédő falak létesülhetnek. A fejlesztésre óriási szükség van, hiszen a klímaváltozás miatt egyre fontosabbak a környezetet kímélő, kötöttpályás közlekedési lehetőségek – hangsúlyozza a közlemény.

A fejlesztés tervei elkészültek és megszerezték a szükséges építési engedélyeket, illetve a környezetvédelmi engedélyt is.

A felmérések mutatják:

többen is igénybe vennék az elővárosi vonatokat, a közelmúltban fejlesztett esztergomi és székesfehérvári vonalon 107, illetve 76 százalékkal nőtt az utasok száma.

A fejpályaudvarok azonban nem tudnak több vonatot fogadni, így az elővárosi vasutak kapacitása csak a körvasútra irányított járatokkal növelhető a következő években. A Déli Körvasút bővítésével és az új megállók létesítésével teljesen új kapcsolatok jönnek létre az elővárosok, valamint budapesti városrészek között, tovább növelve a vasút potenciális utasainak számát.

A Déli Körvasút fejlesztésével a kormány és a beruházás megvalósításáért felelős szakcégek, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a NIF Zrt. célja, hogy az elővárosi vonatok itt a jelenleginél háromszor sűrűbben, tízpercenként járhassanak majd, és a budai agglomeráció három régiójából – a tatabányai, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalról – a főváros belső területeit érintve Pesten a hatvani, az újszászi és a ceglédi vonalakon folytathassák útjukat. Amikorra megépül a repülőteret elérő vasúti összeköttetés, utóbbi Ferihegy elérését is jelenti majd Kőbánya-Kispesten át. A Déli Körvasút fejlesztésével a nemrég az esztergomi vonalról indított, és az újonnan létesített Újpalota megállót is érintő S76-os járat meghosszabbítására is adott lesz a lehetőség Kelenföld és a dél-budai agglomeráció felé – írták.

A Déli Körvasút bővítésével új kapcsolatok jönnek létre a főváros különböző térségei között.

A délnyugati és keleti agglomeráció közötti járatok Kelenföldön az M4-es metróval, a megépülő Közvágóhíd megállónál a villamosvonalak mellett a déli H6 és H7 hévekkel, azaz a leendő 5-ös metróval kapnak összeköttetést. Az Infoparknál létesülő Nádorkert megálló a közelmúlt és a jelen itteni jelentős városfejlesztéseit szolgálja majd ki, és a rakparton meghosszabbodó budai fonódó villamosra is át lehet majd szállni itt.

Egy külön közbeszerzés keretében készülhet el a Népliget déli sarkánál készülő megálló, amely az M3-es metró Ecseri úti állomásához ad kapcsolatot.

Az új megállók környezete városias arculatú közösségi terekként készül: a fedett utascsarnok akadálymentes lesz, lifttel, lépcsőkkel, mozgólépcsővel, utastájékoztatási rendszerekkel felszerelve.

A fejlesztésről az érdeklődők a déli körvasút oldalán tájékozódhatnak.

Megújul a vasúti terület környezete is, a kivitelezés során rendkívüli figyelmet fordítanak a helyben élők igényeire, a zaj- és rezgésvédelemre, valamint a zöldterületek megújítására egyaránt.

Mivel a Déli Körvasút kivitelezése leginkább a sűrűn lakott budai területeket is érinti, a BFK és a NIF különös gondot fordít majd arra, hogy a munkálatok az ott élők számára minél kisebb terhet jelentsenek.

A kivitelezőnek a munkák során korszerű, környezetbarát gépeket kell használni, és még az építkezés megindulása előtt teljeskörű ablakcserére kerül sor azokban a vasútra néző lakóingatlanokban, ahol az ott élők ehhez hozzájárulnak. A munkálatok során mind a vasúti forgalmat, mind a környék közútjainak átjárhatóságát fenn kell majd tartani.

A beruházás után a Hamzsabégi park átmenetileg használt keskeny sávját visszakapják az ott élők, és a cél a vasút mentén egészen a Dunáig tartó kerékpáros-gyalogos zöldfolyosó kialakítása.

A töltés ma szétválasztja a szomszédos újbudai területeket, ezért gyalogos-kerékpáros átjárók is készülnek több helyen a töltést áttörve. A Déli Körvasút fejlesztésének környezetrendezésével kapcsolatban nemrég jelent meg a tender. A beruházást irányító NIF és a BFK az érdekeltek véleménye alapján, közösségi tervezéssel kívánja meghatározni a terület funkcióit, a környezet kialakítását. A közösségi tervezés első lépéseként a körvasút oldalán november 15-ig tölthető ki a honlapon található kérdőív.

