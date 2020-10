Megmenthetik a gyerek látogatásai a lecsukott szülőt

Megosztás Tweet



A büntetésüket töltő szülők és gyermekeik kapcsolatát erősíti az a projekt, amelyet a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet valósított meg a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával – közölte az MTI-vel a Balassagyarmati Fegyház és Börtön sajtóreferense szerdán.

Lelovics Zoltán elmondta, hogy a „Fókuszban a gyerekek” című pályázat részeként készült el a Látogatás a börtönben című füzet is. Közlése szerint a pályázat több célcsoportot érintett, így olyan gyermekeket is, akik szüleiken keresztül már valamilyen formában találkoztak a börtön világával.

A pályázat legfontosabb célkitűzése volt, hogy erősítse a börtönben lévő szülő és gyermeke kapcsolatát, hiszen a gyermek nem tehet a szülő bűnéről és büntetéséről, ugyanakkor következményeit ő is viseli – tette hozzá.

Mint ismertette, a gyermekek részére értékközvetítő programsorozatot szerveztek, mert nemzetközi tapasztalatok támasztják alá, hogy a bűnözéssel való felhagyásban komoly szerepet játszik a családon belüli pozitív változás, vagyis a befogadó közeg megváltozása.

A programsorozat művészeti, sport és egyéb szabadidős tevékenységeket tartalmazott, összesen nyolc egymásra épülő elemmel, melyek egyenként és együttesen is alternatívát kínáltak a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A pályázat részeként nagy példányszámban tájékoztató füzet is készült a gyermekeknek „Látogatás a börtönben" címmel, melynek elkészítésébe bevonták a börtönben lévő szülőket is rajzpályázat formájában. A kiadvány 14 oldalon rajzos és szöveges formában tartalmazza a látogatáshoz szükséges tudnivalókat a gyerekek számára is érthető módon.

Lelovics Zoltán kiemelte: fontos eleme a projektnek a szülői szerep erősítése is, hiszen a szabadságvesztés ideje alatt elhalványul a személyes támogató jelenlét. E hátrányok leküzdésére fókuszált az a kiscsoportos tréningsorozat, amely a gyermeknevelés sajátos helyzetében felmerülő kérdésekre adott válaszokat.

Elmondta, a járványhelyzetre is figyelemmel bővítették a videóhívásos kapcsolattartás lehetőségét, a két intézetben négy laptopot és egy kiegészítő eszközt üzemeltek be.

Mindemellett érzékenyítő tréninget tartottak három fő témában a fogvatartottak gyermekeivel közvetlenül foglalkozó, a látogatófogadást szervező és bonyolító dolgozóknak. Ezen a két intézetben ötvenen vettek részt.

A pályázat megvalósításában a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, mint főpályázó, együttműködő partnerként a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vett részt, melyben az ország egyetlen anya-gyermek részlege működik.