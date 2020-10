Ismét egy fővárosi idősotthonban robbant be a koronavírus

Megosztás Tweet



Ismét egy fővárosi idősek otthonáról derült ki, hogy több lakó és dolgozó koronavírustesztje pozitív lett. A fenntartó vizsgálatot rendelt el, és az intézmény vezetőjét is felfüggesztette. Budapesten tavasszal 12 intézményben azonosítottak koronavírus-fertőzöttet. Nyolc volt közülük a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában – hangzott el az M1 Híradójában.

Az Újpesten található Baross utcai idősek otthona Csokonai utcai telephelyén robbant be a koronavírus. Több gondozott megfertőződött.

Ahogy a Főpolgármesteri Hivatal fogalmaz: a tesztek eredményei nagy pozitivitási arányt mutatnak. Az intézményvezetőt felfüggesztették, egy másik otthon vezetője vette át az irányítást.

A járvány első hullámában is a fővárosi fenntartású idősotthonokban volt a legdrámaibb helyzet.

A Pesti úti intézményben 313 idős ember és 26 ápoló fertőződött meg, több mint ötvenen meghaltak.

Az országos tiszti főorvos személyesen mérte fel a helyzetet az intézményben, vizsgálatok indultak, amelyek több szabálytalanságot is feltártak. Kiderült például, hogy nem volt biztosított a folyamatos orvosi felügyelet az otthonban.

A szintén fővárosi fenntartású Kamaraerdei úti otthonban is több szabálytalanságot tártak fel tavasszal. Nem volt megfelelő a gondozottak ápolása. Valamint higiéniai problémák is felmerültek. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 50 gondozott és 12 dolgozó lett fertőzött, heten pedig meghaltak.

A járvány második hullámában szeptemberben újra bejutott a vírus ebbe az intézménybe. Az 572 lakó közül 25-en, a mintegy 300 dolgozó közül négyen betegedtek meg. Egy gondozott elhunyt.

A mostani Csokonai utcai esetnél szintén megindultak a vizsgálatok. Azok lezárultáig Karácsony Gergely hivatala nem akar nyilatkozni

– közölték az M1 megkeresésére.

A címlapfotó illusztráció.