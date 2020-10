Sosem kapták meg méltó büntetésüket a mészárlás elkövetői

Megosztás Tweet



Az 1956-os magyarországi sortüzek mindegyikének megvan a maga külön tragédiája, a mosonmagyaróvárinak például a rengeteg halott mellett az, hogy a bűnösöket soha nem fogták el, mivel ennyi idő távlatából lehetetlen megállapítani, hogy pontosan mi is történt a határőrlaktanya előtti téren.

Az 1956. október 26-i sortűz előtti felvonulás (Fotó: MTI/Reprodukció)

A forradalom időszakában, majd azt követően végrehajtott megtorló intézkedések az 1956. október 23-át megelőző időszakban alkalmazott erőszak egyenes folytatását képezik. Az elrettentés, a visszatartás és a megtorlás – 1956-ot megelőzően tapasztalt módszerei – fedezhetőek fel az október 23-án és azt követően hozott politikai döntésekben, és az ezek végrehajtását célzó intézkedésekben is. Ennek fő formái a védtelen, fegyvertelen lakosság ellen irányuló megtorló sortüzek, a lefegyverzett felkelők, polgári lakosok elfogása, helyszínen történő kivégzése, a céltalan, kellő előkészítés nélkül végrehajtott pusztító erejű támadások voltak – olvasható a Rubikon Online cikkében.

„Az október 26-i tüntetést délután két órára hirdették meg. A terv szerint a délelőtti műszakból jövő és a délutáni műszakba igyekvő munkások együtt vonultak volna az utcára, de reggel, az éjszakai műszak után a Mofém-gyár dolgozói begyalogoltak a Deák térre, és azonnal hozzáláttak a tanácsházán és a pártházon lévő csillagok eltávolításához” – mondta el az Origónak Reisinger Attila, A Lajta menti forradalom című, a mosonmagyaróvári eseményeket bemutató novelláskötet szerzője.

A mosonmagyaróváriak a rádióból értesültek arról, mi történt Debrecenben és Budapesten, az emberek fölváltva hallgatták a pesti adókat és a szabad Európa rádiót. A hírek hallatán felbolydulva úgy döntöttek, az előző napi csendes gazdásztüntetés után ők is utcára vonulnak.

Tüntetők vonulnak a mosonmagyaróvári határőrlaktanyához (Fotó: MTI/Reprodukció)

„A munkásokhoz már reggel csatlakoztak a gazdászok, az irodai dolgozók és a közelben lévő iskolák diákjai, valamint tanárai is. Egészen kis gyerekek is együtt vonultak a felnőttekkel, hogy minél több épületet megszabadítsanak a kommunizmus jelképétől. „Mivel a tüntetés spontán módon reggel kezdődött, a diákok szülei jobbára nem is tudtak róla, hogy az iskolák is részt vesznek benne” – mondta Reisinger Attila.

A tüntetők először az MDP székházáról és a tanácsházáról verték le a vörös csillagot. Elkészült a mosonmagyaróvári követelések listája, amely igencsak hasonlított a budapesti műegyetemistákéhoz, de csak 14 pontból állt. Ezt a posta épülete előtt az egyik gazdászhallgató egy Ikarusz buszra felmászva olvasta fel. A tüntetők örömittas hangulatban a járásbírósághoz mentek, ahol követelték néhány köztörvényes bűnöző kiszabadítását.

Az épületeken lévő vörös csillagok eltávolítása nem váltott ki sehol ellenállást, pedig a középületek védelmére – az akkor már érvényben lévő statárium miatt – fegyveres katonák tartózkodtak a helyszínen. Még a pártházon lévő csillag eltávolítását is közömbösen szemlélték az épület védelmére kivezényelt katonák. A rendőrség és a műszaki zászlóalj katonái maguk távolították el a kommunista hatalom jelképeit. A Rákosi-címeres jelvényeket még az egyenruhájukról is leszedték

– mondta Reisinger Attila.

A két részre szakadó tüntető tömeg egyik fele a rendőrség épületéhez ment, ahol a rendőrök tisztelegve várták őket, egyértelműen jelezve, hogy melyik oldalon állnak. Az Ambrus őrnagy vezette műszaki zászlóalj is hasonlóan a forradalmárokkal szimpatizált.

A határőrlaktanya volt az egyetlen, amelynek katonái még nem álltak át a tüntetőkhöz,

ezért a tömeg másik fele a DISZ-bizottságot is érintve a laktanya felé tartott, hogy őket is meggyőzze.

A laktanyához érkezés után azonban a történések ködössé válnak: nem tudni, hány tüntető volt, mit csináltak, miért kavarodtak a géppuskafészkek elé, adott-e parancsot valaki a mészárlásra, vagy egyszerű szerencsétlenség az oka a tragédiának.

A laktanya parancsnoka, Dudás István százados már korábban értesült arról, hogy akár többezresre duzzadt tömeg is tarthat a kaszárnya felé (a tüntetők számát 1000–2000 közöttire tették a későbbi becslések), szándékaikról azonban semmi információt nem kapott. A tüntetők látszólag békésen érkeztek a kapuk elé, a himnuszt, a szózatot és a Kossuth-nótát énekelve.

Az egyik verzió szerint a győri kerületi kapitányságtól kapott utasítás alapján vagy fel kellett volna robbantaniuk a lőszereket és a robbanóanyagot, vagy mindenáron kinn kellett, hogy tartsák a civileket. A mosonmagyaróváriak azonban úgy gondolták, hogy a parancsot nem helyben, hanem a felsőbb vezetés köreiben adták ki.

Dudás elrendelte, hogy két géppuskafészket telepítsenek a laktanya épületétől pár méterre, és ássanak a földbe egy golyószórót is. Az épület ablakaiba géppisztolyos katonákat állított, és kézigránátokat is adott a kezükbe. A laktanyában eredetileg szolgáló határőröket egyes források szerint korábban Pestre vezényelték, ezért Nagyatádról kaptak erősítést az ott maradó katonák. Az, hogy az így összegyűlt csapat nem volt annyira összeszokott, hozzájárulhatott a félreértésekhez, amelyek valószínűleg a sortüzet okozták.

Nem zárható ki ugyan, hogy a pisztolylövést riasztó lövésnek szánták, és a katonák, akik nem kaptak eligazítást arra nézve, hogy a tűzparancsot milyen formában fogják megkapni, pánikszerűen kezdtek tüzelni, ám a tüzelést a tisztek nem állították le.

Holló Sándor határőr, az egyik géppuska kezelője – utólag arra hivatkozva, hogy „akadálya keletkezett”, és nem tudott tovább lőni – kézigránátokat dobált a földön fekvők közé. A sortűz következtében mintegy ötvenkét személy hunyt el, ebből kilenc nő, tizenegy fiatalkorú, utóbbiak többsége ipari tanuló. A legfiatalabb halott tizenöt éves volt.

Dudás István határőr százados közvetlenül az események után a pártbizottságnak és a határőrkerület parancsnokságnak valótlanul egy halottról számolt be, és még aznap Csehszlovákiába menekült.

A határőrséget a feldühödött tömeg még aznap lefegyverezte, a népharagnak három határőrtiszt is áldozatul esett, Gyenes György határőr főhadnagy, a laktanya védelmi parancsnoka, Stefkó József határőr főhadnagy, illetve Vági József határőr főhadnagy – olvasható a Nemzeti Emlékezet Bizottsága weboldalán.

Dudás és három perbe fogott társa a 90-es években zajló tárgyalások során mindvégig azt vallotta, hogy a laktanyaparancsnok a laktanyán belüli épületben tartózkodott, amikor a tömeg odaért a géppuskafészkek elé.

Azt állította, hogy nem adott tűzparancsot, még az előzetes eligazítások során sem, és ahogy meghallotta a puskaropogást, az ablakhoz futott, és hangosbeszélőn a „Tüzet szüntess!” Parancsot adta ki.

A tüntetők visszaemlékezéseiben azonban máshogy él a történet: sokuk szerint Dudás elébük ment, és beszélt néhány tüntetővel, mielőtt megindult a fegyverropogás. Még olyan is van, aki arra emlékszik, hogy a százados megígérte nekik: leveszik a vörös csillagot a laktanya tetejéről.

Az elsőfokú ítéletben végül azt állapították meg, hogy valószínűleg egy figyelmeztető lövés válthatta ki a sortüzet, amelyet a katonák félreértelmeztek, és támadásnak véltek. A tömegbe lőttek, és kézigránátokat is dobáltak a sebesültek közé. A vérontás nagyjából két percig tartott, és nem csak elölről, hanem a menekülni próbáló tömeg mögül is érkeztek lövések.

A mai napig nem sikerült megállapítani, kik a sortűz felelősei: a 90-es évek elején még nem is lehetett perbe fogni Dudást és társait, mivel az emberölés 15 év alatt elévült. Törvénymódosítást kellett végrehajtani, hogy végül emberiségellenes bűntettért állítsák őket bíróság elé.