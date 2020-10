Véres csütörtök a Parlamentnél: tisztázatlanok az 1956. október 25-i tömeggyilkosság körülményei

Megosztás Tweet



A mai napig nem tisztázott, hogy 64 évvel ezelőtt pontosan kik adták le azokat a sortüzeket az Országház épülete előtt, a Kossuth téren, melynek áldozatait 80 és 350 közé teszik. Egyértelmű a jelen levő szovjet páncélozott járművek részvétele, tisztázatlan maradt viszont, hogy adtak-e le lövéseket a Földművelésügyi Minisztérium tetejéről.

Kossuth-címeres zászlót lengető tüntetők egy szovjet harckocsin a Parlament előtt. (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

„Huszonnyolc éves voltam, és barátommal, Böjte Lászlóval mi is végigkísértük az egyre szaporodó lelkes tömeget, amely a szovjet harckocsik kíséretével a Tanács körúttól a Szabadság tér érintésével eljutott egészen a Parlamentig. Ott voltam szorosan a magyar lobogókkal feldíszített négy szovjet harckocsi mellett, amelyek a Kossuth térnek a mai Néprajzi Múzeum előtti részén helyezkedtek el. A szovjet kiskatonák a páncélosok tetején és mellett fraternizáltak a magyar felvonulókkal, akik közül többen – jómagam is -, felhasználva az iskolában szerzett orosz nyelvtudásukat, igyekeztek megmagyarázni az eseményeket. Mindez tíz óra tájban történt. A felvonulók egyre érkeztek a Kossuth térre, többségük a Parlament lépcsőjén helyezkedett el. Látszólag egy küldöttség érkezett, és a Parlamentbe akart bejutni, annak bejáratát azonban őrség állta el. Ekkor dörrent el az első lövés és lövéssorozat. Azt hiszem, géppisztolyból lőttek. A szovjet kiskatonák azonnal abbahagyták a fraternizálást, beugrottak a páncélosokba, s ekkor az előbb említett négy páncélos mögé újabb páncélozott jármű gördült. A páncélosok ekkor a meneti irányból kifordították ágyútornyaikat a tér déli oldala felé, ahonnan a lövések zaját hallani lehetett. A tömeg futásnak eredt, sokan fejetlenül, céltalanul futottak. Én is futni kezdtem, amikor golyózápor zúdult a nyakunkba”

– így emlékszik az 1956. október 25-i, Kossuth téri vérengzésre a nemrég elhunyt dr. Callmeyer Ferenc Ybl-díjas építészprofesszor, aki egyben a „véres csütörtök”, azaz az 1956. október 25-ei Kossuth téri sortűz egyik túlélője is.

Akkor, ott, a géppuskatűzben Callmeyer Ferenc elhatározta, hogy ha onnan élve kikerül és módja lesz rá, akkor a mellette lelőtteknek, a „véres csütörtök” áldozatainak méltó emléket állít. Ezt meg is tette, mégpedig 1990-ben, amikor szorgalmazni kezdte, hogy a tetthely, a Földművelésügyi Minisztérium árkádja alatt még 44 év után is felfedezhető belövési nyomokat 5 cm átmérőjű bronzgolyókkal jelöljék meg. A kezdeményezés sikerrel járt.

Callmeyer Ferenc 150 bronzgolyóval jelölte meg a becsapódásokat,

és egy mészkő táblával emléket tudott állítani azoknak, akik ott, akkor, az életükkel fizettek a magyar szabadságért. Az emléktábla és a golyók mindmáig emlékeztetnek a budapesti Kossuth téren a véres eseményekre – írja a korkep.sk. (Nem véletlen, hogy a Kossuth téri emlékmű mellett még számtalan épület tervezőjeként ismert építészről a szlovákiai magyar lap ír: Callmeyer, aki egy neves, régi pozsonyi família leszármazottja, a felvidéki magyarok segítője és barátja volt, megszámlálhatatlan előadást tartott 1956-ról a Felvidéken.)

Békés tömeg tüntetett

Azt, hogy milyen körülmények között történt az eszetlen tömegmészárlás 1956. október 25-én, a Parlament előtt, hogy pontosan kik volt a felelőse, elrendelője a budapesti Kossuth téren leadott sortüzeknek, és

hogy pontosan kik lőttek a tömegre, a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni.

Az Országház előtt október 25-én délelőtt, a forradalom harmadik napján több ezer fős (különböző források alapján háromtól harmincezerig) békés, fegyvertelen tömeg tüntetett. Nagy részük az Astoria előtti tömegtüntetésről érkezett, három szovjet tank kíséretében, amelyekre a tüntetők baráti szándékukat kimutatva másztak fel. A tömeg másik részét peremkerületekből érkezett munkások alkották, akik nem tudtak eljutni munkahelyeikre, mert a tömegközlekedés akadozott.

Miközben a tüntetők az Országház felé vonultak, szembehaladt velük egy szovjet harckocsioszlop, amely a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) két, Magyarországra küldött megbízottját, Anasztaz Mikoján és Mihail Szuszlov PB-tagokat, valamint Ivan Szerov KGB-elnököt és Mihail Malinyint, a magyarországi szovjet haderő főparancsnokát szállította. Ők a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) Akadémia utcai székháza felé tartottak, ahol részt vettek a Központi Vezetőség (KV) tíz óra után kezdődő ülésén. A szovjet küldöttek nyomására a KV felmentette Gerő Ernőt pártvezetői tisztsége alól, helyére pedig Kádár Jánost választotta meg.

A forradalom kitörése után megalakult Katonai Bizottság vezetésével Apró Antalt bízták meg, teljhatalmat adva neki „a középületek, hatalmi központok, ha kell fegyveres harc, véráldozatok árán történő megvédéséhez”.

Szerov tábornok megérkezik

Mindeközben a Kossuth téren tüntető tömeg küldöttséget választott, hogy a Parlamentben adják át követeléseiket, de a kormányőrök és a Honvédelmi Minisztérium karhatalmi ezredének egyik százada, megtámogatva a Parlament előtt felsorakozott hét T–54-es szovjet harckocsival, távol tartották az épülettől a tüntetőket. Megismétlődtek az Astoriánál korábban tapasztalt események, a tüntetők barátkozni igyekeztek a szovjet katonákkal, kétnyelvű röplapokat osztogattak, az őrt álló harckocsik tetejére pedig jó néhányan fel is másztak.

A Kossuth téren összegyűlt tömeg vegyes összetételű, civil tüntetőkből állott. A férfiak mellett asszonyok, gyermekek, idős emberek álltak. A vérengzés híre

fontos szerepet töltött be abban, hogy az ország és Budapest népe a forradalom, a fegyveres harc oldalára állt.

Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti eseménye, amit az 1956. október 25-ei

"véres csütörtök" néven ismer a történelemtudomány.

A különböző források a néhány halottól egészen az ezres nagyságrendig feltételezik a halottak számát. A Kahler Frigyes jogtörténész vezetése alatt felállított tényfeltáró bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a mészárlás mintegy jeladás volt a fegyveres erők számára, amelyek ezt követően – a pártvezetés október 28-án kezdődő fordulatáig – igyekeztek könyörtelenül leszámolni a szovjet hadsereg által támogatott diktatúra elleni helyi megmozdulásokkal.

Pár perccel 11 óra után az MDP ülésén tartózkodó Ivan Alekszandrovics Szerov tábornok – aki 1954-1958 között a KGB elnöke volt és akinek vezető pozícióban 1943-tól 44-ig Berijával együtt része volt a kalmükök, csecsenek, ingusok, karacsajok és krími tatárok tömeges deportálásában – úgy döntött, szemlére indul a Kossuth tér irányába.

Fedezetét több szovjet és magyar tiszt, valamint egy harckocsi látta el. Látva a szovjet katonákkal barátkozó tömeget,

Szerov riasztólövések leadására adott ki parancsot, amelyek nagy pánikot okoztak a téren.

Az átláthatatlanná váló helyzetben a Parlament előtt felsorakozott szovjet páncélosok válaszul a tér szemközti épületeit, a Földművelésügyi Minisztériumot és a Néprajzi Múzeumot vették célba. A tömeg egy része az itteni árkádok mögött próbált fedezékbe jutni, mások II. Rákóczi Ferenc lovas szobránál igyekeztek menedéket találni. Ekkor jelent meg a Báthory utca irányából

egy újabb szovjet harckocsi, amely már célzott lövéseket adott le a szobornál összetömörült tüntetők felé.

Előbb a mai Vértanúk terénél lőtt ki repeszgránátokat, majd a Nádor utca felé visszavonulva újabb sorozatlövéseket adott le. Ez az akció követelte a legtöbb halálos áldozatot.

Ávósok a Földművelésügyi Minisztérium tetején?

A vérengzést követően először a forradalmi honvédség és ifjúság lapja, az Igazság című lap október 27-i számában jelent meg az az állítás, hogy a sortüzért a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről tüzelő ÁVH-sok tehetők felelőssé. Később a köztudatban jobbára ez a verzió rögződött, nincsenek azonban egyértelmű bizonyítékok arra, hogy az épületben valóban ott tartózkodtak volna az államvédelem emberei. A téren ellenben jelen volt az orosházi határőr alegység (az ún. 'zöld Ávó') egyik biztosításra kirendelt raja, amely Szalay Zoltán ÁVH-alezredes irányítása alatt részt vett a lövöldözésben, ők a Parlament előtt álló szovjet harckocsikhoz közeli tüntetők felé lőttek. Történészek kutatásai szerint a vérengzés fő okozója vagy a második hullámban érkező szovjet harckocsi volt, a neki kiadott pontos utasítások viszont továbbra is tisztázatlanok vagy a 'zöld Ávó' által a fegyvertelen tömegre leadott sortűz volt. Hasonlóképpen bizonytalan, hogy a téren jelen lévő ÁVH-egység kezdeményezte-e a sortüzet.

A sortűz elől menekülő tüntetők a Kossuth téren. Legtöbben a Földművelésügyi Minisztérium épületének árkádja alatt kerestek menedéket. (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

A zűrzavart tovább fokozta, hogy az Akadémia-utcai pártközpont megerősítésére érkező egyik határőr alegység a pártházban lévő ÁVH-sokkal és az ott tartózkodó szovjet katonákkal egy véletlen folytán tűzharcba keveredett. Sortűz érte – valószínűleg egy szovjet tank fegyvereiből – azt a termet is, ahol éppen Mikoján és Szuszlov szovjet vezetők tárgyaltak. Ekkor vesztette életét a pártház előtt tüntető küldöttség egyik tagja, I. Tóth Zoltán történész akadémikus, az ELTE Történettudományi Karának dékánja. Társa, az épületbe behúzódó Hanák Péter történész – egyetemi tanár túlélte a sebesülését. (A rengeteg áldozat között vesztette életét Gárdos Péter, az MTI fotóriporter gyakornoka is.)

Kő András újságíró, a Kossuth téri vérengzés neves kutatója

Hanák Pétert idézi, aki szem- és fültanúja volt, ahogy több szovjet harckocsi – miután Szerov parancsot adott a tér kiürítésére – , tűzparancsot kapott egy szovjet tiszti csoporttól és lőni kezdte a teret.

Kő András azt is felidézi, hogy a lövöldözés kezdetén Jamrich Mihály ávós ezredes géppisztolyával rövid sorozatot adott a levegőbe. Kő kizártnak tartja a minisztérium tetejéről lövöldöző ávósok teóriáját.

Hányan haltak meg?

Abban sem értenek egyet a kérdéskör kutatói, hogy pontosan hány tüntető vesztette életét. Az áldozatok számáról ugyanis nincs biztos adat. A sortűz után a belvárosi kórházak megteltek, de a Központi Mentőállomás épületébe is tömegével szállítottak be sérülteket. Számuk csak hozzávetőlegesen állapítható meg, mert a Mentőszolgálat hivatásos szekemberein kívül laikus önkéntesek is részt vettek a sérültek, haldoklók ellátásában és elszállításában így a pontos korabeli betegdokumentáció elmaradt.

Kő András és Nagy J. Lambert kutatásai szerint legalább 75-en vesztették életüket a Parlamentnél és környékén leadott sortüzekben és lövöldözésben (14-en a kórházban) és 284-en sebesültek meg. Összesítésük szerint 61-en a téren vesztették életüket, és meghalt további hat határőr, két rendőr, két folyamőr, két kormányőr és két szovjet katona is.

Egyes szemtanúk tizenkét olyan megrakott teherautóról számoltak be, amelyek a sortűz áldozatait szállították el a térről. Körömi Teréz kutató 234 áldozat nevét gyűjtötte össze. Kéri Edit 1000 főre becsüli a téren elesettek számát, Mikes Tamás pedig október 24 -én 820 halottat számolt meg egy ismerősével együtt, a Kerepesi temetőben, 50-es gúlákba rakva.