Simicskó István: Meg kell óvni Magyarország szuverenitását

Az 1956-os forradalom öröksége arra emlékeztet, hogy a nemzeti önbecsülés, a szabadság iránti vágy és az igazságérzet még a legnehezebb időkben is emberfeletti erőt és elszántságot ad a magyaroknak – írta a KDNP frakcióvezetője az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Simicskó István szerint „miként a pesti srácok a XX. század derekán" a szovjetek és a kommunizmus ellen küzdöttek, hasonlóképpen kell most megóvni Magyarország szuverenitását a politikai támadásokkal szemben és a magyarok életét, anyagi biztonságát a koronavírus-járvány időszakában.”. van egyfajta alázat, amely fegyver is, van egyfajta meghajlás, melyre csak meghajlással lehet válaszolni” – idézte Márai Sándort, hozzátéve, „így emlékezzünk most a forradalom hőseire, akik összefogással és belső hittel képesek voltak megváltoztatni Magyarország történelmét!”