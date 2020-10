Piramisjáték, Gomulka és az amerikai elnökválasztás - erre is figyeltünk 1956. október 23-án

Megosztás Tweet



1956. október 23-a minden magyar számára egyet jelent azzal a nappal, amikor úgy döntöttünk, hogy elég a kommunizmusból és a Szovjetunió teljhatalmából. De a forradalom kirobbanását megelőzően sok más is bekerült az aznapi hírekbe: a focisták lejátszották a bajnokság utolsó fordulóját, az időjárás a vénasszonyok nyarát idézte, Budapesten pedig piramisjátékkal foglalkozó csalók próbáltak pénzt kicsalni a hiszékenyekből. Míg a világ az amerikai elnökválasztásra és a ciprusi feszültségre figyelt, addig a hazai propaganda a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkárává épp megválasztott Wladyslaw Gomulka beszédével foglalkozott, melynek megjelenése volt az egyik elindítója a magyarországi eseményeknek is. Hírválogatás az Arcanum és az MTI archívumából.

Gomulka október 20-i beszéde az október 23-i Szabad Népben – a Népszabadság elődje – jelent meg, ami a magyarországi események egyik katalizátora lett, hiszen az új lengyel vezető reformokat jelentett be, és elhitette a néppel – talán ő maga is hitte –, hogy Lengyelország legalább részben függetlenítheti magát a szovjet politikától. Ma már tudjuk, hogy ez nem, vagy csak minimálisan valósult meg, és bár Gomulka támogatta az 56-os magyar forradalmat, de később a nevéhez fűződött az 1968-as lengyel diáklázadások leverése, majd sürgette, sőt részt is vett a prágai tavasz elfojtásában.

Utoljára piros-fehérben

A sportnapilap október 23-i (egy keddi nap volt) számát böngészve fogalmunk se lehetne, hogy mi várt még aznap Magyarországra. A Népsport (ma Nemzeti Sport) részletesen foglalkozott a megelőző hétvégén lejátszott utolsó bajnoki fordulóval – akkor még tavaszi-őszi rendszerben zajlottak a küzdelmek –, amelyen mind a tizenkét NB1-es csapat pályára lépett. A forduló meglepetését az újpestiek szállították, hiszen idegenben 3-1-re tudták legyőzni a bajnoki címért küzdő, akkor kényszerből Vörös Lobogónak nevezett MTK-t.

A forradalom napján megjelenő újságok ezt még nem tudhatták, de az 1956-os első osztályú labdarúgó-bajnokságot végül nem tudták befejezni. Bár az utolsó fordulóra még október 23. előtt sor került, de a csapatok külföldi túrái és a Vasas Közép-európai kupabeli kötelezettségei miatt több mérkőzés elmaradt, és ezek pótlására – melyre a Népsport írása szerint november 1. és november 21. között került volna sor – nem volt lehetőség. Bajnokot nem avattak, és kiesők sem voltak.

Az elhalasztott meccseket leginkább az MTK és a Honvéd bánhatta, hiszen az MTK úgy volt négy pontra a listavezető kispesti csapattól, hogy három meccsel kevesebbet játszott (igaz, akkor még csak két pont járt a győzelemért). E két csapaton kívül másnak már nem volt esélye a bajnoki cím megszerzésére.

Érdekesség, hogy a Rákosi-rendszer döntése miatt éveken át hivatalosan Budapesti Kinizsinek nevezett FTC és a Vörös Lobogónak hívott MTK a forradalom előtti hétvégén játszotta ilyen néven és a mindkettejükre rákényszerített piros-fehér klubszínekben utolsó mérkőzését. Az 1957-es bajnokságnak már ismét Ferencvárosi Torna Clubként és Magyar Testgyakorlók Köreként a tradicionális színeikben vágott neki a két legtöbb hazai bajnoki címet jegyző magyar csapat.

Csalók már akkor is voltak

A Magyar Nemzet keddi számában a 2. oldalon foglalkozott röviden a fővárosban akkoriban terjedő „Piramida-játékkal”. Mint írják, a csalás terjesztői azt hirdetik, hogy aki abban „becsületesen” részt vesz, az tíz forint ellenében hamarosan 31 250 forint összeget kaphat. „A budapesti rendőrkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozott az üggyel és az OTP szakértői véleménye alapján megállapította, hogy néhány, eddig még ismeretlen személy ki akarja használni az emberek hiszékenységét és csalárd úton hatalmas jövedelemhez akar jutni. Bár a körlevelek azt bizonygatják matematikai számítgatásokkal, hogy e játékon mindenki csak nyerhet, a valóság az, hogy a gúla alapján például a 10. helyen álló személy csak akkor kaphatná meg a fenti összeget, ha a játékba már 9 millió ember kapcsolódna be”.

A lap közölte a rendőrség felhívását is, mely szerint azok, akik ilyen körleveleket kapnak, szolgáltassák azt be a budapesti főkapitányság bűnügyi osztályának.

Igazi vénasszonyok nyara volt 1956-ban

Szintén a Magyar Nemzetben jelent meg, hogy hónapok óta tart a száraz meleg, az idő október vége ellenére nyárias. „Vasárnap Budapesten 20 fokot mértek, míg Szegeden a hőmérséklet elérte a 22 fokot. Mi magyarázza az enyhe őszt?” – teszi fel a lap a kérdést. Az Országos Meteorológiai Intézettől kapott válasz szerint a meleg őszt az áramlatok eltolódása okozta. „A nyugatról keletre vonuló esőfrontok, amelyek déli széle Magyarországon megy át, most észak felé tolódtak el, így az az időjárás, amely például Svédországra jellemző, most a Lapp-földön uralkodik. A mi jellegzetes őszi időjárásunk is mintegy ezer kilométerrel északra, a Balti-tenger vidékére tolódott, s nálunk jelenleg olyan az időjárás, mint amilyen a Földközi-tenger vidékén szokott lenni” – írják.

A kommunisták megtekintették a demokráciát

A világot eközben leginkább a két héttel később esedékes amerikai elnökválasztás tartotta lázban. Az MTI tudósításából kiderül, hogy New Yorkba érkezett az elnökválasztásokat tanulmányozó szovjet küldöttség. “Úton Washington felé hétfőn New Yorkba érkezett Szolovjov, a Legfelső Tanács küldötte, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának elnökhelyettese, Kudrjavcov újságíró, az Izvesztyija szerkesztő bizottságának tagja és Rubinstein, a gazdasági tudományok doktora, akik amerikai meghívásra tanulmányozzák majd a jelenlegi elnökválasztási kampányt” – áll a tudósításban.

Szolovjov a New York-i repülőtéren rövid sajtónyilatkozatot adott, köszönetet mondott a meghívásért, és a szovjet küldöttek csoportjának azt a kívánságát fejezte ki, hogy megismerkedhessen a választásokban résztvevő lakosság különböző rétegeinek képviselőivel és baráti kapcsolatokat teremthessen velük.

Kegyetlen angolok Cipruson

Eközben az akkor épp brit fennhatóság alatt álló és a görögökkel való egyesülésért küzdő Cipruson is feszült helyzet uralkodott. Az AP jelentése alapján írt MTI hírből kiderül, hogy október 23-án az egyik limasszoli kávéház előtt fegyveres banditák megöltek egy újabb ciprusi görögöt. “A keddi gyilkossággal nyolcra emelkedett a péntek óta orvul lelőtt ciprusi görögök száma”.

Ezt megelőzően Görögország ENSZ küldöttsége nyilatkozatot adott ki, amelyben azzal vádolta az angolokat, hogy Cipruson brutális kegyetlenséget tanúsítottak. A hétfői nyilatkozat szerint az egyik koncentrációs táborban negyven foglyot, akik csíkokra szaggatták pokrócaikat, hogy azokból görög zászlókat készítsenek, bajonettekkel összeszurkálták és az angol csapatok Litrondontaszban – azzal az ürüggyel, hogy razziát folytatnak – puskatussal verték a falu lakosait.

Franciaország nem kér a volt SS-tisztekből

Az MTI emellett tudósított még arról, hogy a Bundeswehr megkapta az ezredik páncélosát. “Vasárnap Mainzban ünnepélyesen átadták a Bundeswehrnek az ezredik páncélos jármüvet, egy M47 tipusu amerikai páncélost, Hellmuth Reinhardt dandártábornok az amerikaiaknak köszönetet mondott az új német hadseregnek nyújtott segítségért, és hangsúlyozta, hogy eddig kiválóan bevált az együttműködés. Reinhardt tábornok és Lüdor ezredes sajtóképviselők előtt kijelentette, az amerikai '"ajándékcsomag" harci járművei nemcsak kiképzésre jók, hanem a harcmezőn is használhatók”.

A magyar hírügynökség szintén beszámolt arról, hogy Édouard Herriot, a francia nemzetgyűlés tiszteletbeli elnöke, Lyon polgármestere, levelet intézett Wilhelm Girnushoz, a Német Egység bizottságának titkárához, melyben kifejtette, hogy a volt SS-tiszteknek az új nyugatnémet hadseregbe való felvétele ellen foglal állást.

A francia kormány eközben pedig bejelentette, hogy felfüggesztették Marokkóval a két ország jövőbeni kapcsolatairól folytatott tárgyalásokat. A bejelentés megállapítja, a kormányt elhatározására "a marokkói hatóságoknak az a magatartása vezette, amelyet az algériai nemzeti felszabadító front vezetőinek Marokkóban tett látogatása alatt tanúsítottak"

A francia külügyminisztérium megállapítja: "Nem lehet tudomásul venni, hogy a velünk baráti országban látványos tüntetésekre kerüljön sor az algériai lázadók megérkezése alkalmából, ugyanakkor, amikor a francia hadsereg teljesiti kötelességét Algériában, hogy lehetővé tegye az Algéria népe által szabadon elfogadott megoldások végrehajtásához szükséges kedvező körülmények létrehozását",

"Ilyen körülmények között a francia kormány elhatározta, hogy felfüggeszti a marokkói kormánnyal folyó tárgyalásokat. A legutóbbi események komolyan aggasztják a francia kormányt. Amennyiben az elkövetkező napok igazolnák a kormány aggodalmát, hiábavaló lenne folytatni a jövőre vonatkozó olyan megállapodások kidolgozását, mint amilyen például a technikai segítségnyújtási vagy a pénzügyi egyezmény lenne”.

Fotók forrása: Arcanum Digitális Tudománytár