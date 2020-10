Hamarosan akár százhatvannal is vonatozhatunk

Több fontos vasúti pályaszakasz felújítása folytatódik hamarosan, így lesz, ahol akár 160 kilométer per órás sebességgel is közlekedhetnek a vonatok. De folytatódik a járműpark korszerűsítése is, ami nem utolsósorban környezetvédelmi célokat is szolgál. A MÁV azt szeretné, hogy minél többen válasszák a vasutat az autóval szemben. Ennek érdekében több helyen sűrítik a járatokat, és változnak a tarifák is – hangzott el az M1 Híradójában.