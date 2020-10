Az ellenzék továbbra is álhírek gyártásával „veszi ki a részét” a védekezésből

Megosztás Tweet



Ismét a magyar járványügyi védekezést bírálta a párbeszédes Szabó Tímea. A politikus azt állította, az Európai Unióban Magyarországon a harmadik legmagasabb a koronavírus miatti halálozás. Ennek tételesen ellentmondanak az Egészségügyi Világszervezet adatai. Eszerint arányaiban, a lakosságszámhoz viszonyítva Magyarországon harmadannyian haltak meg a járványban, mint az uniós átlag – hangzott el az M1 Híradójában.

Járványügyben tartott fogadóórát szerdán a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea, akinek vendége Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos, egyben a baloldal egyik korábbi főpolgármester-jelöltje volt.

Falus Ferenc az online tájékoztatóban többször hangsúlyozta, hogy Magyarország rosszul áll a járványügyi védekezésben.

Falus Ferenc ebben a témában szinte állandó interjúalanynak számít a baloldali Hírklikk nevű oldalon is.

Vagyis azon a portálon, amelyik júniusban a baloldal álmentősének testvéréről, a sajtóban egy állítólagos csodamasinával házaló Németh Károlyról is elsőként számolt be. Akkor az M1 Híradó járt utána, hogy a férfi több, Hírklikk által közzétett állítása hamis volt.

Falus Ferenc most az egyik Hírklikknek adott interjúban arról beszél, hogy összeomlott a járványügyi védekezés Magyarországon. „Az ilyen és hasonló történetek – akár ha még csak városi legendák is – alapvetően az egészségügy működési képtelenségéről szólnak, azt jelzik, hogy összeomlott és romokban hever az egész állami közigazgatás és járványügy” – fogalmazott.

Vagyis a volt tiszti főorvos úgy állítja azt, hogy a védekezés összeomlott, hogy ő is megjegyzi: az adatok és a tesztek hibáival kapcsolatos hírek akár városi legendák, vagyis kitalációk is lehetnek.

Falus Ferenc ilyen – általa is városi pletykának nevezett értesüléseket emlegetett szerdán is. Az ellenőrizetlen információk mégsem akadályozták meg abban, hogy ítéletet mondjon a kormány járványkezelő intézkedéseiről.

Bár a kormány a hivatalos adatok alapján folyamatosan cáfolja az ellenzéki politikus kijelentéseit, Szabó Tímea kedden ismét odáig ment, hogy hazánkat a legrosszabban teljesítő országok közé sorolta.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi jelentése alapján Európában az egymillió főre jutó koronavírusban elhunytak száma Belgiumban a legmagasabb. Majd következik Spanyolország, Olaszország és Svédország. A teljes időszakot tekintve Magyarország a 14. helyen, vagyis a középmezőnyben van.

Szabó Tímea kijelentésből a WHO adatai alapján így annyi igaz, hogy Bulgáriában és Romániában is rosszabbak az adatok, azonban egy sor, nálunk fejlettebb országban is – ezekre az adatokra Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel a baloldal figyelmét hétfőn a parlamentben.

Orbán Viktor leszögezte: amikor az ellenzék a magyar védekezést támadja, nem a kormányt, hanem a magyar egészségügyet és az orvosokat támadja, akik jól végzik a munkájukat. A miniszterelnök hangsúlyozta: a védekezésből éppen ezért nem érdemes politikai kérdést csinálni.

