Barátaim, akik hajdan a kirekesztés ellen küzdöttetek,

állítólag… csalódtam bennetek. Most, hogy itt a kirekesztők kora, a megbélyegzőké, most amikor kirekesztik a tudóst, az egyet, aki ezer tudatlannal, félművelttel és félnótással szembesül: hová lettetek?

Barátaim, akik hajdan a nacionalizmus ellen emeltetek szót,

mert az szűkkeblű szerintetek, most, hogy nacionalista fanatizmussal eltelt, veszélyes csoportok hatolnak apáitok, nagybátyáitok, veletek egy nyelvet beszélők távoli temetőibe: hol a ti hangotok? Nem hallom.

Barátaim, akiknek hajdan minden második szava ez volt: náci,

náci ideológia, ami ellen küzdeni kell, s szerintetek ez minden olyan szervezet, előadás, plakát, vagy bármi hasonló volt, melyben Isten neve elhangzik, vagy a hazáé, és minden mely a család szót kimondja; náci egyetemi tanár, aki szerintem csak nemzeti identitásunkról írt tudós könyveket, de szerintetek előadásait blokkolni kell; náci zene, mert felhangzott benne az elveszett hazák neve, s ezért annak felvételeit is pusztítani kell; náci, náci, szajkóztátok elképesztő fanatizmussal; most, hogy valóban effajta pártok nyernek komoly befolyást, hova lettetek? Nem látom tiltakozó kezeteket sehol.

Barátaim, akik hajdan az antiszemitizmus esküdt ellenfelei voltatok,

és antiszemita volt nektek a beszéd, a szó, a szeretetteli vicc is akár, a hangsúly, a mosoly, antiszemita volt nektek a tudós és a zeneszerző, az író és a költő, a politikus, és valahogy mindig azok, akiket korábban teljesen más okok miatt félreállítottak, megtapostak, kisemmiztek, s ha leköpött szobraikról a mocskot letöröltük volna, hát egytől egyig antiszemiták lettünk mi is; most, hogy embereket támadnak meg az általatok egy zarándok áhítatával emlegetetett nyugat-európai nagyvárosok utcáin, mert kipát hordanak, hol a ti harcos antiszemitizmusotok? Most, hogy az általatok a felsőbbrendű lények hazájaként emlegetetett Nyugat-Európában fanatizált őrültek ölnek meg idős asszonyokat a lakásukra behatolva e szerencsétlenek zsidó származása miatt, hol van a ti felháborodásotok, harcos kiállásotok? Most, hogy már nekünk, saját országunkban is szembesülünk kell hús és vér, igazi antiszemitákkal, akik egyébként a nektek bokázó pártok körül sündörögnek, mely pártok pedig velük paroláznak nagy vígan: hol a ti elkötelezett kiáltásotok, hogy ne tovább? Nem hallom, bárhogy hallgatódzom.

Barátaim, akik hajdan oly gúnyosan mosolyogtátok meg idealizmusomat,

mert nektek Isten-hitem és hazaszeretetem csak az volt, és most valami nagyon furcsa zászlók, nagyon különös istenek, nagyon ismerős ideológiák táborában sorakoztok fel egytől egyig, mégis mit gondoltok: ki mosolyog, ki nevet itt majd utoljára? Nem látom, hogy a félelmetesen ismerős vallási jelképek, zászlók, ideológiák kavalkádjában csak, egy, csak egyetlenegy magára ismerne, végre, közületek. Nem hallom megbánásotokat, nem látom megbotránkozásotokat sehol.