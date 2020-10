Miért álltak egy évig kocsiszínben a CAF villamosok?

Megosztás Tweet



Politikai okokból nem állította forgalomba az új budapesti városvezetés azokat az új spanyol villamosokat, amelyek már több mint egy éve megérkeztek Budapestre – ezt állítja Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója. Úgy fogalmazott, hogy „ez egy politikai botránykeltés, hogy vissza lehessen mutogatni a korábbi városvezetésre”. Karácsony Gergely szerint viszont műszaki okok miatt álltak eddig a CAF-villamosok. Hétfőn négy villamos elindult, de hét még mindig nem – hangzott el az M1 Híradójában.

2015 márciusában érkezett meg Budapestre és alig 5 hónappal később, szeptemberben már forgalomba is állt a 3-as vonalon az első CAF villamos.

A szerelvények beszerzéséről még 2014-ben kötött szerződést a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat. Akkor 47 darabot rendeltek, amelyek azóta is minden probléma nélkül járnak az 1-es, 3-as, a 17 -es és a 19-es vonalán. Az utasok elégedettek az alacsonypadlós, klimatizált járművekkel.

Tarlós István és Vitézy Dávid, a BKK akkori vezérigazgatója a spanyol gyártóval úgy kötött szerződést, hogy később még további 77 villamos megrendelésére maradt lehetőség – az eredeti áron.

Az újabb szerelvényeket a CAF tavaly nyáron kezdte el szállítani, mostanáig 11 jármű érkezett meg. Ezek viszont több mint egy évig nem álltak forgalomba.

„Volt egy vita, hogy a fékrendszer megfelel-e a hatósági engedélyeknek" – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az M1 Híradójának.

Többek között azért tartott egy évig az új villamosok átvétele, mert a fékek nem egyeznek az engedélyben szereplőkkel - erről beszélt Karácsony Gergely. A főpolgármester azt elismerte, hogy a fékek ettől még biztonságosak.

„Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bár a fékek biztonságosak, de más típusú fékek vannak a járművek hatósági engedélyeiben, mint ami a valóságban. Minden jármű biztonságos, ezek az új járművek és a régiek is megfelelnek azoknak a jogos elvárásoknak, amik itt felmerülnek, de pontosítani kellett ezeknek a hatósági engedélyt” – mondta a főpolgármester.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója szerin a villamosok több mint egy évvel ezelőtt forgalomba állhattak volna.

A most átadott négy darab villamos semmiben sem különbözik a budapestieket öt éve szolgáló járművektől – ezt mondta az M1 Híradónak Vitézy Dávid. Kiemelte: a járművek mindenben megfelelnek a hatósági előírásoknak, ezt támasztja alá az is, hogy most bármilyen módosítás, vagy átépítés nélkül forgalomba állhattak.

„Itt egy politikai botránykeltés, ha úgy tetszik ezeknek a villamosoknak a politikai foglyul ejtése történt, hogy ezzel aztán visszamutogathassanak a korábbi városvezetésre” – tette hozzá.

Szerinte Karácsony Gergelyék csak az időt húzták, és amikor a BKK-n erősödött a nyomás, akkor kifogásokat keresett a főváros.

„Sokszor hallhattuk azt, hogy a korábbi városvezetéshez képest majd mennyivel átláthatóbb működés lesz, ehhez képest azt tapasztaltam, hogy a legalapvetőbb információkat sem ismerhetik meg a budapestiek ebben az ügyben”– mondta Vitézy.

Sérelmezte, hogy senki nem állt ki azzal, hogy a villamosokkal probléma lenne, mindaddig amíg ezt szóvá nem tették, köztük a BFK vezetője, hogy egy éve kocsiszínben állnak a villamosok és nem állítják őket forgalomba.

A most üzembe helyezett 4 villamos az 1-es vonalon közlekedik, további hétnek azonban még mindig nincs meg a hatósági engedélye.