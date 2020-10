Jakab Péternek nem volt bátorsága bemenni a parlamenti ülésre

Megosztás Tweet



A Párbeszéd, az LMP és a DK képviselője is a koronavírustesztek számának növelése mellett érvelt, az MSZP pedig az egy évvel ezelőtti önkormányzati választás eredményét idézte fel napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben. A Jobbik továbbra is az ellenzéki összefogásban látja a jövőt.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy egész Európában felszálló ágban van a járvány, és Magyarország továbbra is a jobban védekező országok között van.

Az időközi választásról szólva azt mondta, Koncz Zsófia győzelmét különösen értékessé teszi, hogy óriási többséget szerzett. Bírálta Jakab Péter Jobbik-elnököt, akinek szerinte nem volt bátorsága bemenni a parlamenti ülésre.

Szerinte az ellenzéki pártok mindennel magyarázzák az eredményt; a baloldali felfogás szerint csak akkor van demokrácia, ha a baloldali jelölt nyert. Vállalják fel, hogy egy olyan jelöltet indítottak, aki antiszemita kijelentéseket tett, és az út szélén hagyott embereket – közölte, hozzátéve: Jakab Péter egy nemzeti pártból DK-alapszervezetet csinált.

Párbeszéd: Túl kevés koronavírustesztet végeznek Magyarországon

Burány Sándor (Párbeszéd) arról beszélt, hogy már a kormány saját szakemberei is azt állítják: Magyarországon túl kevés koronavírustesztet végeznek, ennek oka pedig az, hogy hazánk elérte a tesztelés kapacitásainak felső határát. Hozzátette: az elvégzett teszteken belül a pozitív eredmények aránya jelentősen meghaladja az uniós átlagot, míg ez Ausztriában 5 százalék, addig Magyarországon meghaladja a 10 százalékot is.

LMP: Mikor korrigál a kormány a járvány elleni védekezésben?

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője arról beszélt: a kormány által felkért szakértők is kritikákat fogalmaznak meg a koronavírus-járvány elleni kormányzati védekezés kapcsán. Hozzátette: a kormány szakértői szerint is aggasztó a jelenlegi helyzet, az esetszámmal nem tart lépést a tesztek száma, és Magyarország elérte a tesztelési kapacitása felső határát.

Mikor korrigál a kormány, mikor tesz érdemi lépéseket, mikor látják meg a valós számokat – tette fel a kérdést a képviselő, jelezve, hogy az LMP igyekszik konstruktívan politizálni.

Rétvári: A magyar védekezés sikeres, de ebben az ellenzéknek nem volt része az elmúlt hónapokban

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy reagált: elég merész azt állítani, hogy a baloldal konstruktív lenne, hiszen nem támogatták tavasszal a koronavírus-törvényt, hanem diktatúrával vádolták a kormányt, ahelyett, hogy segítettek volna a járvány elleni védekezésben.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. október 12-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Leszögezte: Magyarország a WHO-protokollok alapján tesztel, és mindenki számára ingyenes a hatóságok által elrendelt teszt. Hangsúlyozta: mindenhol felfut a járvány Európában, a növekvő fertőzésszámra pedig Magyarország is a teszt- és a kórházi kapacitások növelésével reagál. Felhívta a figyelmet arra: míg szeptember elsején 1792 tesztet végeztek hazánkban, addig ez a szám október elsejére meghaladta a 11 ezret. Jelezte azt is: a járvány kezdete óta az elvégezett teszteken belül a fertőzöttek aránya 4,56 százalék, ami a WHO protokolljának megfelel.

DK: A kormány tegye széles körűvé és ingyenessé a Covid-teszteket!

Oláh Lajos (DK) arra szólította fel a kormányt, hogy tegye széles körűvé és ingyenessé a Covid-teszteket Magyarországon. Úgy vélte: azért kellett eddig 30 óvodát és fél tucat iskolát bezárni, és számos helyen digitális oktatást bevezetni, mert a kormány nem hajlandó tesztelni. Felhívta a figyelmet arra: a DK népszavazást kezdeményezett az ingyenes tesztekről.

Hazugsággal vádolta Rétvári Bencét a tesztek és a fertőzöttek arányával kapcsolatban, mert – fejtette ki – a WHO szerint nem a járvány egészének átlagában, hanem naponta kell 5 százalék alatt lennie a pozitív eseteknek. Van olyan nap, amikor ez az arány Magyarországon 14 százalék – tette hozzá.

Dömötör: A DK álhíreket terjeszt

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azzal vádolta a DK-t, hogy elmúlt hetekben folyamatosan álhíreket terjesztett, holott a tesztek túlnyomó többségéért továbbra sem kell fizetni. Kiemelte azt is: csak ott kellett bevezetni digitális oktatást, ahol a fertőzés megjelent, ugyanakkor nem tudnak olyan esetről, hogy tömeges fertőzés lenne az egész iskolában.

MSZP: 2022-ben a választók más irányt szabnak majd Magyarországnak

Molnár Zsolt (MSZP) az egy évvel ezelőtti önkormányzati választás eredményéről beszélt, kiemelve, hogy tavaly októberben az ország a remény Magyarországává változott, amikor a legyőzhetetlennek hitt főpolgármester súlyos vereséget szenvedett és számos más településen is ellenzéki, köztársaságpárti polgármestereket választottak.

Szerinte a kormányoldal ezért elvonással, megszorítással büntette az önkormányzatokat, és fel akarja számolni az önkormányzatiságot, a pártállami rendszerrel szembeni fékeket és egyensúlyokat. Szerinte ugyanakkor a borsodi időközi választáson elért 46 százalékos ellenzéki eredmény előrevetíti azt, amit a tavalyi önkormányzati választások is üzentek: hogy a 2022-ben a választók másik irányt fognak szabni Magyarországnak.

Jobbik: Nincs más alternatíva, mint az ellenzéki összefogás

Lukács László György (Jobbik) úgy értékelt, hogy brutális ellenszélben zajlott a borsodi időközi választás, a kormánypártok adminisztrációs eszközökkel próbálták az ellenzéki közös jelöltet ellehetetleníteni, illetve krumplit és laptopot osztottak. A politikus bírálta az MTI-t és a hirado.hu-t. Úgy összegzett, nincs más alternatíva, mint az ellenzéki összefogás, hiszen a kormánypártok „egy masszívan fideszes” körzetben szűkös eredménnyel nyertek.

Lukács László György, a Jobbik képviselője (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A koronavírus-járványról szólva közölte, Orbán Viktor miniszterelnöknek hiba volt szabadjára engednie a vírust. Úgy fogalmazott: a vírus nem fog megijedni az óriásplakátoktól, nem olvassa a Magyar Nemzetet és az Origót, kommunikációs trükkökkel, pár tonna zsákos krumplival nem lehet győzelmet aratni felette. Sürgette az ingyenes tesztelést és az iskolai őszi szünet meghosszabbítását.

Rétvári: A Jobbik pedig azzal jött be a parlamentbe, hogy „Gyurcsány Ferenc legyen fegyenc, és most Gyurcsány Ferenc a kedvenc a Jobbik számára”

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Jobbik és a DK összefogását tette szóvá. A baloldal mindig az utcára vonult, amikor az antiszemitizmusra utaló jelet talált – tette hozzá. Elmondta, a Jobbik pedig azzal jött be a parlamentbe, hogy „Gyurcsány Ferenc legyen fegyenc, és most Gyurcsány Ferenc a kedvenc a Jobbik számára”.

Kitért arra is, hogy a független Hadházy Ákos is problémásnak találta az ellenzéki jelölthöz, Bíró Lászlóhoz köthető ügyet, azt, hogy nem fizette ki a varrónőket.

Fidesz: A választók nem kérnek „a Soros-kolbászból”

Kocsis Máté (Fidesz) azt vetette fel, hogy a baloldali pártok hallgatnak a vasárnapi borsodi időközi választásról, a Jobbik pedig csak vagdalkozik és nem gratuláltak a nyertes Koncz Zsófiának. Cáfolva az ellenzéki kijelentéseket azt mondta, ez a választási körzet soha nem volt kormánypárti, és a Fidesz–KDNP ebben a körzetben soha nem ért el még 50 százalék feletti eredményt.

Úgy értékelt, a választók ítéletet mondtak, „megkóstolták a Soros-kolbászt és nem ízlett nekik”, és semmiből sem kérnek, ami Gyurcsány Ferenc nevéhez köthető. Megbuktak Karácsonyostól, Márki-Zay Péterestől, Gyurcsány Ferencestől, Kunhalmistól, mindenestől – hangoztatta.

Szerinte a baloldali pártoknak felelőssége is van amiatt, hogy egy olyan embert akartak a parlamentbe küldeni, aki sértegette a zsidókat, és nem fizetett ki egyszerű varrónőket. Ráadásul mindenki azon dolgozott, „hogyan lehet egy nettó nácit tisztára mosdatni” – jegyezte meg.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. október 12-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Idézte Gyurcsány Ferencet, aki szerinte azt mondta az ellenzéki jelöltről: nem érdekel, mit mondott tegnap, ebben a küzdelemben küzdjünk együtt. Hozzátette, a DK-elnök erőnek gondolja a sokszínűséget; kíváncsi, hogy a saját választóival hogyan számol el.

Kocsis Máté elmondta, Karácsony Gergely az egymásra hangolódásról és a jobbikos barátairól beszélt; ő annak „a Judapestnek a főpolgármestere”, amelyet Bíró László vérig sértett a szavaival. Kunhalmi Ágnestől azt idézte, hogy a köztársaságpárti erők ott vannak a Fidesz mögött. A választók úgy döntöttek, hogy jó ideig még ott is tetszenek maradni – vont mérleget.

A fideszes politikus is kifogásolta, hogy „a leggyávább alak”, Jakab Péter nem jelent meg a parlamenti ülésen, és hogy „eladta” a Jobbikot. Elmondta, az egy dolog, hogy a DK-sok összefognak egy olyan párttal, amelynek egyik tagja által elmondottak miatt korábban még utcára vonultak, de az meghaladja a jó ízlés határait, hogy a jobbikosok összeállnak a DK-val, amely ellen létrejöttek.

Úgy fogalmazott, Vona Gábor elvette a Jobbik lelkét, de Jakab Péter el is adta, pénzre is váltotta annál az embernél, akivel szemben a Jobbik létrejött. Kocsis Máté felidézte Jakab Péter korábbi szavait is, miszerint október 11-én az emberek ítéletet mondanak a kormánypártok felett, azon a napon a borsodiak fogják elindítani a lavinát, amely egyszer és mindenkorra maga alá fogja temetni ezt az elmebajt.

Szégyelljék magukat a Gyurcsány Ferenccel való összeállásért, a tisztességtelenségükért és mindazért, amit a borsodi emberekkel a hamis kampányukban tettek – mondta.