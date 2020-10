Áder Jánoshoz fordul a Liga Szakszervezetek

Megosztás Tweet



A Liga Szakszervezetek azt kéri Áder János köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a parlament által elfogadott, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, arról kezdődjenek érdemi egyeztetések.

A szakszervezeti konföderáció az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy örömmel fogadták azt a kormányzati szándékot, amely rendezi az egészségügyben dolgozók illetményét és a hálapénz „kivezetését”.

Ennek ellenére sérelmesnek és elfogadhatatlannak tartják, hogy a törvény beterjesztése előtt nem egyeztettek az érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel, így a jogszabály számos ponton sérti az új jogviszony hatálya alá kerülő munkavállalók érdekeit, és jogbizonytalanságot okoz.

Kitértek arra, hogy a törvény több rendelkezésével is aránytalan korlátozást vezet be az egészségügyben foglalkoztatottakra nézve, mint például a munkavállaló kirendelhetőségét más intézménybe, vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást, továbbá az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményeibe ütközően jelentősen korlátozza a helyi és ágazati szakszervezetek jogosítványait, megtiltja a kollektív szerződéskötést és sajátos szabályok alapján kívánja biztosítani a sztrájkjog gyakorlását is, ezzel érdemben csorbítva a munkavállalói érdekképviseletek jogait.

A Liga Szakszervezetek azt javasolja, kezdődjenek érdemi egyeztetések az érintett szakszervezetek és konföderációk, valamint szakmai szervezetek bevonásával, mert a helyzet mielőbbi rendezése nem csupán az ágazatban foglalkoztatottak, de álláspontjuk szerint az egész magyar társadalom érdekét szolgálja.

Legutóbb a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) fordult levélben Áder János köztársasági elnökhöz, szintén arra kérve őt, ne írja alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt.