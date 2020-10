Megnyílt a 360 Design Budapest programsorozat kiállítása

Megosztás Tweet



Huszonnégy magyar és régiós dizájner mutatkozik be a 360 Design Budapest című kiállításon, amely csütörtökön nyílt meg Budapesten, az V. kerületi Aulich utca 4-6. szám alatt.

Bata-Jakab Zsófia, a 360 Design Budapest programsorozatot szervező Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezetője a kiállítás megnyitóján hangsúlyozta: az ügynökség immár harmadik alkalommal vesz részt a Budapest Design Week programsorozatában, idén először szakmai partnerként. Kiemelte, hogy a programsorozattal – a megváltozott gazdasági helyzetben is – intenzív láthatóságot szeretnének biztosítani a tervezőknek, valamint az értékesítés ösztönzése is kiemelt fontosságú az ügynökség számára.

Bata-Jakab Zsófia azt mondta, olyan programokban látják az iparág jövőjét, amelyek biztosítják a folytonosságot a formatervezők, a gyártók, valamint a forgalmazók számára.

Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezetője

Hangsúlyozta:

a dizájn világát komolyan érintette a vírushelyzet, az ügynökség pedig megpróbál olyan lehetőségeket biztosítani a dizájnerek számára, hogy ezt a nehéz időszakot túléljék.

Hozzátette, hogy a most nyílt kiállítás online is elérhető a www.360dbp.com oldalon.

A tárlaton 20 magyar formatervező munkáit láthatja a közönség. Ezen kívül négy regionális tervező is bemutatkozik, az ő munkáik digitálisan érhetők el. Mint mondta, az MDDÜ kiemelt célja, hogy a magyar főváros központi szerepet töltsön be a régióban a dizájnszakma területén. Beszélt arról is, hogy a háromnapos programsorozat keretében az érdeklődők a kiállítás mellett edukációs jellegű kerekasztal-beszélgetéseken keresztül nyerhetnek betekintést a magyar dizájnipar aktuális kérdéseibe.

Pomázi Gyula, a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke elmondta, hogy a kreatív- és dizájnipar nagyjából két és félszer olyan gyorsan növekedett, mint a gazdaság egésze az elmúlt időszakban. A magyar dizájn a hazai gazdaság egyik legfontosabb exporttermékévé nőtte ki magát - hangsúlyozta.

Pomázi Gyula, a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

Pomázi Gyula beszélt a Budapest Design Weekről is, amelyet immár 17-ik alkalommal rendeznek meg. Kiemelte, hogy az elmúlt évek során jelentősen nőtt az esemény látogatottsága, most már 70 ezres közönséget tudnak megszólítani, az együttműködő partnerek száma pedig 80-90-re, a rendezvények száma 150-180-ra nőtt, annak ellenére, hogy ebben az évben a programok kétharmadát online formában tartják.

A 360 Design Budapest kiállításon az Adamlamp, a Codolagni, az Error n'more, a Hannabi, Kele Sára, a KOMONKA, Lakatos Ábel, a LumoConcept, Miklósi Ádám, az Oleant, a Paper Up, a Planbureau, a Plydesign, a Position Collective, a RAWfiction, Regős Anna, a Sixay, a Socowoo, a Studio Nomad és Ungár Fanni mutatják be termékeiket.