Emberfeletti munkát végeznek az orvosok a járvány elleni küzdelemben

Nemcsak a koronavírus elleni gyógyszeren és oltáson, hanem a tesztek fejlesztésén is rengetegen dolgoznak világszerte. Itthon is folyamatosak a vizsgálatok, kísérletek. A tapasztalatok szerint még mindig nincs igazán gyors, olcsó és megbízható teszt. Egyes vélemények szerint ha lenne, az megkönnyítené a védekezést, mások viszont azt mondják, hogy a teszt eredménye mindig egy pillanatnyi állapotot mutat, ami a következő pillanatban már lehet, hogy nem is igaz – derült ki az M1 Híradójában.