Kisfiú, tüllszoknyában

Van egy csodás kis zenedarabja Vangelisnek, korunk egyik legnagyobb zeneszerzőjének. A Kislány a tengerparton kifejezi az öröklét egy morzsáját, azt a csillogó darabkát, melynek részese lesz, aki felnevelt vagy éppen nevel egy (szerencsés esetben több) kisgyermeket. A lüktető, hullámzó dallamban együtt lélegzik a tenger – nem véletlenül, hiszen az Oscar-díjas szerző, aki születéskor a számunkra egzotikus Evángelosz Odiszéasz Papathanaszíu nevet kapta, Görögországban látta meg a napvilágot – és az a különleges lény, aki az eredeti címben (La Petite Fille de la Mer) nem más, mint a tenger kisleánya, vagy egy „kislány a tengertől”.

Nem tudom, helyes-e az öröklét e kis morzsáinak, a gyermekeknek – akiket a mi korunknál jóval kiműveltebb és civilizáltabb, s annyira még nem is ősrégi korszakokban a festők nem véletlenül ábrázoltak fehér, szinte áttetsző, nemtelen, s félig még az égben járó, szárnyas kis angyalokként – szoknyás kisfiúkat és szakállas nőket, valamint „kisebbségi” mesehősöket mutogatni. És tamáskodom, vajon helyes-e, hogy egy videófelvételeken népszerűsített, korunk haladásának és modernségének jelképeként beállított, tíz éves kisfiú legálisan, e helyekre anyukája által elkísérve, kislányként illegesse magát speciális közönséget kiszolgáló bárokban, ahol férfiak a gyermeket vetkőzős tánca közben pénzzel dobálják. Ki tudja, miért, e kisfiúról ismét a tenger jut eszembe, melynek egykor tiszta hullámai ma már, egy visszafordíthatatlannak tűnő folyamat végeredményeként, a végtelen kék helyett a beleokádott, koszos műanyag szatyrok tízezer tonnáit villogtatják.

Azt viszont tudom, hiszen csak leánykából hármat neveltünk fel, hogy nincs távolibb és idegenebb a gyermek világától, mint a felnőttek szexualitása. Ezek az angyalszerű emberkék ebben az életkorban egyszerű, de nagyon fontos feladatokat kapnak. Az egyik: meg kell tanulniuk, s ehhez elengedhetetlenül szükséges egy apa és egy anya, a férfi és nő állandó jelenléte, hogy én egy kislány vagyok, ruhácskám szép és hajacskám egyre hosszabb; én egy kisfiú, apával járok pecázni és a nénik, s a leányok tiszteletet érdemelnek.

A legkevésbé szükséges, sőt értelmezhetetlen ebben az életkorban a kicsik számára bármely manipuláció, hogy ő most akkor ne legyen kisfiú vagy kisleány. Hiszen csak most kezdi tanulgatni, kicsoda is ő tulajdonképpen. Ekkor sajátítja el, ahogy hozzáértők mondják, a gyermek saját nemi önazonosságát.

Valamire viszont igencsak szüksége lenne a gyermekeknek. Ezt azóta tudom, mióta kísérő szülőként részt vettem egy osztálykiránduláson. Egy réten hatalmasat fociztuk. Utána előkerült egy mesekönyv. Leültem közéjük, felütöttünk egy mesét és elkezdtem azt olvasni. Pillanatok alatt olyan lettem, mint egy karácsonyfa: az egyikük a nyakamba mászott, a másik az ölembe telepedett. Ettől kezdve le-lerohantak, rám másztak, csüngtek rajtam. Még hetekkel később is, ha gyermekeimért jöttem az iskola elé. Mikor a tanítónőt erről kérdeztem, visszakérdezett: „Apuka! Mit gondol, szokott ezekkel a gyerekekkel valaha is egy felnőtt férfi focizni? És leülni hozzájuk, mesét olvasni? Szinte az összeset egyedül neveli az anyja, vagy valami második apuka harmadik gyerekeként kallódnak két-három család között!”

Sejtem hát azóta, mire lenne szüksége korunk gyermekeinek. Egyvalamire biztos, hogy nem: tüllszoknyás fiúcskák látványára, akik „saját elhatározásukból” éppen nemváltó műtéti beavatkozásra készülnek. És mesekönyvnek álcázott vagy érzékenyítő tanórának hazudott manipulációs eszközökre, melyek előkészíteni hivatottak a felbomlott családok magukra hagyott csemetéinek cinikus, tervszerű megrontását.