A számok azt mutatják, hogy Magyarország hatékonyan védekezik

A hatékonyabban védekező államok közé tartozik Magyarország az Európai Unióban, derül ki az egymillió főre vetített halálozások számából - írta hétfői számában a Magyar Nemzet.

A napilap közlése szerint a leggyengébb mutatókkal rendelkező országokban tízszer annyian halnak meg, mint Magyarországon. Az első hullám során pedig lényegesen magasabb volt a halálozási arány Magyarországon, mint most.

Felidézték, Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott interjújában - szeptember 12-én - azt mondta, „míg tavasszal a járványgörbe ellaposítása volt a cél, hogy az egészségügy felkészülhessen, addig most más taktikát kell választani. A második hullám alatt a cél, hogy az ország - amint azt a nemzeti konzultációban az emberek is kérték - működőképes maradjon, és közben sikerüljön alacsonyan tartani a halálesetek számát, hogy ne szedjen sok áldozatot a vírus”.

A cikk szerint a legrelevánsabb adat tehát, amelyen keresztül megmérhetjük a magyar védekezés sikerességét, a népességarányos halálozási mutató. Magyarországon ez az adat 85,1, amivel az Európai Unió országai között a 12. helyen áll az ország.

A statisztika szerint a legrosszabb mutatóval rendelkező uniós tagország Belgium, ahol több mint tízszer olyan magas a halálozások aránya, mint nálunk, de a spanyoloknál, az olaszoknál és a svédeknél is sokkal rosszabb a helyzet, mint Magyarországon - tették hozzá. A nagy európai államok is gyengébben védekeznek: a franciák mutatója több mint ötször rosszabb a magyarénál és Németországban is 113,7 ez az arányszám.

Kiemelték, Svédországban, Portugáliában, Bulgáriában és Ausztriában is magasabb a halálozások aránya, és csak Görögországban és Csehországban kedvezőbbek a mortalitási adatok, mint itt. Hozzátették, a védekezésben Magyarországnál sikeresebb tagországok többsége sem képes ugyanakkor a magyarnál lényegesen jobb statisztikát produkálni. Szlovákia a kivétel, hiszen ott mindössze 9,9 a halálozási arányszám.

A Magyar Nemzet szerint világviszonylatban hatalmasak a különbségek: a legrosszabbul a miniállam, San Marino védekezik, ami 1237,6-os mutatót tudhat magáénak, de Peruban is 990,7 az egymillió főre jutó halottak száma.

Arra is rámutat a lap, hogy jelenleg sokkal jobb a halálozási arány Magyarországon, mint az első hullám idején volt. Az elmúlt tíz napban 113-an haltak meg a koronavírus miatt, és a napi fertőzésszám ezer körül mozgott. Tavasszal ennyi haláleset lényegesen kevesebb – megközelítőleg tizedennyi – megbetegedésre jutott – írták.

A címlapfotó illusztráció.