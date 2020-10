A baloldali sajtó felhasználásával buktatna kormányt a Soros-hálózat Európában

A milliárdos spekuláns által finanszírozott Európai Alapítványok Hálózata már ki is írt egy pályázatot, amely a meghatározás szerint a független újságírást támogatná – ismertette a Századvég Alapítvány friss elemzésében. Azt azonban a támogatók maguk döntenék el, hogy ki is számít függetlennek, ez pedig azt jelenti, hogy kódolva van a politikai elfogultság. Korábban is volt hasonló pályázat, melynek részeként újságírókat és sportolókat is felhasználtak céljaik eléréséhez – hangzott el az M1 Unió 27 című műsorában.