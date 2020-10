Megosztás Tweet



Csütörtökön tárgyalt a béremelésről Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Orvosi Kamara képviselőivel. A kormány szeretné, ha minél előbb megszületne a döntés, amely az orvosszakma felé azt az üzenetet közvetíti, érdemes Magyarországon orvosként dolgozni.

Szerdán a kormány áttekintette a jelenlegi járványhelyzetet és döntött, hogy fenn kell tartani a határzárat, továbbra is kötelező a maszkhasználat, és a látogatási tilalom is érvényben marad a szociális intézményekben és a kórházakban.

Minden eddigi szabály szükséges ahhoz, hogy kontroll alatt tudjuk tartani a járvány terjedését – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, a fertőzések számát tekintve Magyarország európai viszonylatban a középmezőnyben van.

Ismét felhívta a figyelmet, hogy október közepétől mindenki ingyenesen kaphatja meg az influenzaoltást

A rizikócsoportokba tartozóktól pedig kifejezetten kérik, oltassák be magukat. Erre azért van szükség mivel az influenza tünetei sok esetben hasonlók a koronavírus okozta tünetekhez, így ha már valaki megkapta az oltást és tüneteket produkál, az orvosnak könnyebb a betegséget beazonosítani – hangsúlyozta.

Azt is elmondta, csütörtökön Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere és Pintér Sándor belügyminiszter találkozott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) képviselőivel, miután a kormány is tárgyalta a MOK jelentős béremelési javaslatát, és arra a döntésre jutott, hogy az egészségügyben dolgozók megbecsülését a fizetésükben is meg kell jeleníteni.

Éppen ezért a kormány nyitott a MOK javaslataira, és remélhetőleg minél előbb döntés születik, amely az orvosszakma felé is azt az üzenetet közvetíti, hogy érdemes Magyarországon orvosként dolgozni.

Jogállamisági jelentés

Az Európai Bizottság jogállamisági jelentése abszurd, tele van olyan állításokkal, amelyeket a kormány már többször különböző fórumokon megcáfolt – hozta fel az újabb témát a kormányszóvivő.

Nyílt politikai zsarolásként lehet értelmezni a jelentést,

amely azon országok ellen irányul, ahol keresztény-konzervatív kormány van hatalmon.

A címlapfotó illusztráció.