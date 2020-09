A honvédség a haza védelmére alakult és erősödik napjainkban is

Megosztás Tweet



A honvédség túlélését a legnehezebb történelmi időszakban is, a hazaszerető és a magyar honvéd eszmeiségéhez hű tisztikar tette lehetővé. Honvédség, mert nem hódító harcra, hanem a haza védelmére alakult és erősödik napjainkban is.

A magyar katona honvéd. Honvédség a haderőnk, mert nem hódító harcra, hanem a haza védelmére alakult és erősödik napjainkban is, sőt most csak igazán. A világszínvonalú technika szolgálatba állításáról szinte hetente jelenik meg újabb és újabb cikk, mert újdonságnak számít az is, hogy saját elhatározásból fejlődhet a honvédség, nem pedig nagyhatalmak tilalmától gúzsba kötve, vagy felelőtlen, nemzetköziséghez kötődő országvezetők könnyelműsége miatt sorvasztva kell tovább élnie, mint nem is oly régen, jó tíz évvel ezelőttig.

A honvédség túlélését a legnehezebb történelmi időszakban is, a hazaszerető és a magyar honvéd eszmeiségéhez hű tisztikar tette lehetővé. Éppen

száz évvel ezelőtt alapították meg a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémiát.

Trianon után nehéz volt bármilyen katonai jellegű képzést létrehozni. Éppen ezért volt nagy előrelépés, hogy a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia létrejöhetett – mondta Simicskó István volt honvédelmi miniszter, a hadtudományok doktora a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hozzátette,

az akadémia továbbvitte a Ludovika hagyományait, így egységes, nemzeti tisztképzést szerveztek meg.

Kiemelte, fontos volt, hogy a hazaszeretetből és a katonai ismeretekből is megfelelő oktatást, felkészítést kaptak a tisztek, annak érdekében, hogy, a magyar katonai értékeket, hagyományokat továbbvigyék.

A mostani világ igen sajátos, a különböző nemzetek, különböző országok érdekeink megjelenése uralja a hadászat világát – emelte ki. Hozzátette, ma már a negyedik generációs hadviselés világát éljük, az úgynevezett hibrid hadviselését, ami azt jelenti, hogy a technika, a technológia minden eszközét fel lehet használni a hadászatban, bizonyos érdekek eléréséhez, nyomásgyakorlásra, káoszteremtésre.

A címlapfotó illusztráció.